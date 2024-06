Més de 40 espectacles a la nova edició de la Fira del Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà

La 29a edició de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà programarà del 19 al 21 de juliol més de 40 espectacles de 29 companyies, que es repartiran entre una vintena d'escenaris de la localitat. Enguany, el certamen fa una aposta pel circ inclusiu per "arribar a tothom". En aquest sentit, el públic podrà veure l'espectacle 'Revolución' de la companyia madrilenya Teatro sobre ruedas, formada per una pallassa i un malabarista que van en cadira de rodes, o 'Lenguajes' de la companyia Impulsos, un espectacle que es farà amb llenguatge de signes. També se segueix apostant per la paritat amb una programació amb equilibri de gèneres i es manté el Fira Bar, recuperat l'any passat i que porta espectacles breus als bars de la ciutat.

La Bisbal d'Empordà ha presentat aquest divendres al matí a la plaça Major la programació de la 29a edició de la Fira de Circ al Carrer, que serà precisament un de la vintena d'espais d'acollida d'espectacles i el punt on es donarà el tret de sortida a l'edició el dijous 18 de juliol. Els espectacles d'enguany se celebraran del 19 al 21 de juliol i ompliran espais com el passeig Marimon Asprer, la plaça Benet Mercader o la plaça Germans Sitjar. També s'hi sumaran escenaris com la fàbrica de creació d'arts escèniques Brava Performing Arts, que un any més col·labora acollint l'espectacle 'Pin Pang' de Xabi Larrea i allotjant part dels artistes programats durant els dies de fira. A més, entre altres espais, també es farà un espectacle de dansa aèria titulat 'Dónde te miro y me veo' de Sacude Danza a Torre Bisbal.

Enguany, la fira fa una "aposta ferma" pel talent local; i és que més de la meitat de les companyies que hi participaran són catalanes. I comptarà amb la participació de dos espectacles bisbalencs: la parella d'acroioguis de què forma part el bisbalenc Enric Bou, Acrojunts i l'espectacle '7ET' de la companyia El Griu, formada al centre bisbalenc especialitzat en gimnàstica artística, rítmica, dansa contemporània i urbana. La resta de companyies vindran, majoritàriament, d'altres punts de l'Estat, i també n'hi haurà del Regne Unit i de França. En total, s'han programat una trentena que també respectaran la paritat de gènere.

Premi Lola Casademont

Un any més la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal oferirà el Premi del Públic Lola Casademont, en homenatge per la seva implucació amb la Fira de Circ. El gaurdó (una peça ceràmica de terrissa negra creada per LLuís “Didi” Heras) es va crear fa dos anys i l'entrega el públic, que escull l'espectacle guanyador votant a través de butlletes i una urna ubicada al punt informatiu al vestíbul del Teatre Mundial, o bé escanejant diversos codis QR col·locats a cadascun dels escenaris.

A més, l'edició d'enguany comptarà amb l'estada d'una desena de programadors circenses professionals gràcies al Pla d'Impuls del Circ, que promouen el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC).

Un pressupost de 150.000 euros

Aquest divendres, s'ha presentat també el cartell d'aquesta edició que s'ha inspirat en la imatge que transmet un calidoscopi. Un any més, és un disseny del bisbalenc Ramon Ponsatí amb la col·laboració de Javi Pereda de l'estudi Esietebcn. La presentació ha comptat amb la presència d'Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal, que està convençut que l'esdeveniment "situa la Bisbal al centre cultural de Catalunya a través del circ"; Eva Rovira, regidora de Cultura; Jordi Camps, vicepresident i diputat de Cultura de la Diputació de Girona; i Eva Gasull, portaveu de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà. La presentació ha comptat amb un tast de l'actuació que farà la companyia Circ Vermut a la fira.

El pressupost d'aquesta edició del festival és de 150.000 euros, dels quals prop de 90.000 van destinats a les companyies. L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà es fa càrrec del 25%, mentre que la resta de l'aportació econòmica prové de la Diputació de Girona (22 %), la Generalitat de Catalunya (40 %) i del Ministeri de Cultura (2 %). En aquest sentit, el vicepresident de la Diputació de Girona, Jordi Camps, ha manifestat el suport a la fira que ha dit que "ha arribat a la 29a edició demostrant l'èxit que té". La resta (11%) prové d'ingressos propis: la recaptació que es fa amb entrades, marxandatge i servei de bar.