El projecte formatiu BaDeDansa estrena la seva segona producció al Teatre Municipal de Girona

El projecte formatiu BaDeDansa de la demarcació de Girona estrena aquest divendres al vespre 'Impuls', la seva segona producció, al Teatre Municipal de Girona. Es tracta d'una proposta solidària i que destinarà els ingressos a la Fundació Astrid21. 'Impuls' tracta sobre les contradiccions mentals i la gestió de les emocions, com ara l'obsessió, i ho fa a través de la dansa contemporània. El col·lectiu està format per una vintena de ballarins majors de 16 anys que reversionaran el conte de 'La Ventafocs' per donar-li aquest pes de les emocions que desperten alguns personatges al voltant de la sabata de la princesa. BaDeDansa preveu fer una gira amb aquesta nova producció amb l'objectiu de donar un espai escènic als joves ballarins.

BaDeDansa és un projecte educatiu i formatiu impulsat per l'escola Girona En Dansa. Està format per una vintena de ballarins procedents de diferents disciplines, com ara dansa contemporània, el jazz o el ballet. Tots ells formen part del projecte amb la intenció d'aprendre com funciona una companyia de dansa, quines rutines porten, com es preparen les produccions i com assagen els espectacles i les gires.

A partir d'aquí, els membres que participen en aquest projecte han creat 'Impuls', la segona producció del projecte, que tracta sobre la salut mental i la gestió de les emocions. Ho fa a partir de la reversió de 'La Ventafocs'. La codirectora del projecte, Cristina Gómez, explica que aquest conte ha servit "de base" per explicar un conjunt de coses però que en mols punts no segueix l'estructura tradicional del conte.

Una de les escenes de l'espectacle de dansa 'Impuls' del col·lectiu BaDeDansa. / Aleix Freixas

Per exemple, a 'Impuls', no hi ha cap príncep. Sí que hi haurà la figura de les germanastres, que cada una d'elles interpretarà una emoció diferent i que mostrarà una part de la contradicció que implica la gestió d'emocions com ara l'obsessió que pot generar una sabata i el significat que implica encaixar el peu en aquesta sabata. L'espectacle confrontarà la prudència i la serenitat amb les accions incontrolables i immeditades.

Ara, aquest divendres a dos quarts de nou del vespre estrenen el nou muntatge, un espectacle que serà en benefici de la Fundació Astrid21. Gómez explica que ja havien col·laborat anteriorment amb aquesta entitat i que tenien ganes d'ajudar-los per acompanyar una fundació gironina amb un valor social molt alt. La manera de fer-ho és dedicar els beneficis d'aquest espectacle a l'entitat gironina.

La codirectora de BaDeDansa ha advertit que a partir de l'estrena, el projecte formatiu buscarà noves funcions i fer una petita gira d''Impuls'. "L'objectiu és rodar tant com es pugui i agafar experiència a dalt dels escenaris", ha assegurat Cristina Gómez. Per això estan oberts a adaptar l'espectacle en funció de l'espai on es plantegi l'actuació, fer-ho en grups més reduïts i fins i tot retallar l'hora de durada que té 'Impuls'.