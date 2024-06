Al·lèrgiques al Pol·len: «Hi ha gent que ens ha descobert per Oques Grasses»

Si amb Cants, crits, baralles (2023) van fer un gran salt endavant, situant-se com un dels grups habituals en un bon grapat de festivals i festes majors, després de col·laborar amb Oques Grasses en el tema Gossejar, inclòs en el nou disc del grup osonenc, Al·lèrgiques al Pol·len han confirmat totes les expectatives. La «girlband» catalana nascuda al barri de Gràcia de Barcelona és un dels noms destacats de la primera edició del Festival Intrèpid, que tindrà lloc aquest dissabte i aquest diumenge a la plaça de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, i que també compta en el seu cartell amb Mishima, Marala, Quimi Portet i la Companyia Elèctrica Dharma, entre d'altres.

«La col·laboració amb Oques Grasses va sortir d’una forma molt natural» comenta Joana Subirats, guitarrista i segona veu d’un sextet del qual també formen part Marina Rico (veu principal), Maria Riba (teclat), Emma Dotres (guitarra elèctrica), Berta Batiste (bateria, pad i saxo) i Ona Salabert (baix).

«Al final és un grup que totes nosaltres hem escoltat molt en l’adolescència i de fet continuem escoltant-los» afegeix Subirats, que també confessa que l’èxit del tema ha acabat sent «un altaveu» per elles. «Ho hem notat molt, sobretot en les reproduccions a Spotify. Molta gent que escolta Oques Grasses ens ha acabat descobrint gràcies al tema» subratlla.

Gir estilístic amb Cala Vento

Molt lluny de repetir esquemes i quedar-se en una mateixa fórmula, el sextet barceloní no ha deixat d’experimentar i provar noves sonoritats des del seu naixement com a banda, a principis de 2020. Amb vista al que serà el seu quart treball d’estudi, que sortirà publicat «després de l’estiu», Al·lèrgiques al Pol·len han volgut fer un important gir de volant tot esmolant les guitarres i aproximant-se més al rock i al garage.

Per a aquesta nova aventura, les barcelonines s’han posat en mans del duet empordanès Cala Vento, amb qui han coproduït alguns dels temes que formaran part del nou disc, entre els quals Complicada, un primer senzill molt guitarrer i directe amb una lletra que busca «donar la volta» al rerefons negatiu que sovint s’atorga al fet que les persones siguin complicades.

«Encara no hem gravat tots els temes del disc, però la nostra idea és tornar al concepte de banda tradicional amb guitarra, baix i bateria i jugar el màxim amb això» assegura Subirats, que també apunta que per aquest nou cançoner han agafat referents «molt diferents dels de l’anterior disc».

Sobre el fet d’haver pogut enregistrar als estudis Montgrí amb Cala Vento, Subirats es mostra satisfeta d’haver pogut treballar amb un grup al qual admira. «Vaig tenir molt clar des del primer moment que treballar amb ells era molt bona idea» confirma la cantant i guitarrista que acostuma exerceix de coproductora de tots els projectes del grup. «Quan ens vam conèixer tot va anar molt rodat i ens ho hem passat molt bé» puntualitza.

Preguntada per com afronta la banda els directes actualment, Subirats confirma que han estat rearranjant bona part del seu repertori per conferir a les cançons «més energia». «D’aquesta manera hem aconseguit que el repertori sigui més compacte i sorprendre el públic» assegura.

Subscriu-te per seguir llegint