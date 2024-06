La capital mundial de la tecnologia digital

Conferències, exposicions, intel·ligència artificial, xerrades, festivals, concerts i festes. És fàcil perdre’s entre l’oferta infinita en música i tecnologia que ofereix aquesta setmana Barcelona amb motiu del Sónar. Enrere va quedar l’esperit de l’off Sónar amb les raves gairebé secretes i underground que es formaven al voltant de la cita de músiques avançades en els seus inicis. Barcelona ara acull festivals de fins a 30.000 persones i grans festes per les discoteques de la ciutat -mantenen l’afegit off, però poc o res tenen d’alternatives.

La part tecnològica i d’innovació també ha crescut fins a convertir la ciutat en un centre neuràlgic de relacions públiques durant aquesta setmana. «El Sónar és un punt de trobada i un espai de networking per a la gent del sector», assegura Antònia Folguera, directora del Sónar+D, la branca tecnològica del festival. No és casualitat que el sopar inaugural del festival hagi sigut batejat com un «sopar de networking»; des de l’esdeveniment són conscients de la seva força i l’exploten.

Al Sónar s’han tancat col·laboracions i acords amb èxit. «Cada any ens expliquen idees que han nascut al Sónar+D. Sol passar a l’àrea expositiva, on conviuen projectes molt variats i la gent acaba fent connexions i contactes», explica Folguera. Un d’aquests projectes va néixer el 2021, al primer festival d’intel·ligència artificial i música que van organitzar, durant la xerrada d’un dels ponents, Rob Clouth. Uns músics que desenvolupen eines per fer música van escoltar les seves idees i van contactar amb ell. Aquest 2024, Clouth presentarà a l’àrea expositiva del Sónar+D la seva eina desenvolupada a partir d’aquell acord Combobulator, que uneix IA i música.

Una altra de les propostes que s’exposaran durant aquesta edició en la part tecnològica del festival és MMUSA, la intel·ligència artificial de l’agència SUMMA, que proposa un nou tipus de diàleg entre marques i persones. «El Sónar és un epicentre d’innovació i creativitat que serveix d’aparador i de connexió entre creadors. Com a festival avantguardista en experiències i llenguatges audiovisuals, ha sigut dels primers a acollir projectes d’intel·ligència artificial», destaca Rafa Soto, soci i director creatiu executiu de SUMMA Branding, que també valora el tipus d’audiència que acudeix al festival, «molt preparada, perfecta per compartir aquest tipus d’iniciatives i recollir la seva opinió».

Presència a la ciutat

Durant la setmana, l’activitat s’estén per tot Barcelona a la Sónar Week per convertir la ciutat en la capital de la música electrònica i la cultura digital. A més dels concerts i les conferències, aquest any el Sónar ofereix la segona edició del +RAIN Film Festival al Campus Poblenou de la UPF, un festival dedicat a l’ús de la IA en la producció cinematogràfica; THE CUBE a la Casa Batlló, una instal·lació audiovisual 360 graus creada per The Chemical Brothers i els artistes visuals Smith & Lyall, i el cicle SonarMies al Pavelló Mies van der Rohe, amb la instal·lació audiovisual Liquid strata, de l’oceanògraf Joan Llort i els artistes Entangled Others Studio i Daphne Xanthopoulou, que explora les profunditats de l’oceà.

«Les entitats ens ajuden a fer que el Sónar tingui presència a la ciutat més enllà dels tres dies que dura el festival», apunta Folguera. «Això també ens permet ensenyar que Barcelona està compromesa amb això. El Sónar és de Barcelona i el creixement que ha tingut sol podria passar aquí», afegeix la directora del +D. Per la seva part, Loïc Le Joliff, director i fundador de l’OFFSónar i el Brunch Electronik, assegura que «la gent ve a fer networking, però també a disfrutar de tots els atributs i avantatges de la ciutat, com el mar, el sol i el menjar. No és difícil convèncer-los perquè vinguin».

Un ‘off’ Sónar oficial

La capital catalana s’omple de festes durant la setmana, però només n’hi ha una que ha rebut el beneplàcit del mateix festival. L’OFFSónar va començar com una festa alternativa a la programació oficial de l’esdeveniment, però el 2016 va pactar la seva col·laboració amb l’esdeveniment oficial. Tot i que en un primer moment no van promocionar aquesta fusió, el 2018 van adquirir el nom, i es van convertir en l’única festa que el pot utilitzar. «Hi ha molts esdeveniments a la ciutat en aquest moment i la gent utilitza el terme off. Nosaltres som els únics que hi col·laborem i apliquem el mateix concepte», explica Loïc Le Joliff.

Aquest festival paral·lel, que ja ha esgotat les entrades, se celebra des d’avui a diumenge, amb fins a 9.000 persones al dia, al Poble Espanyol. Una d’aquestes festes, la de diumenge, anirà a càrrec d’elrow. «Hem treballat amb els fundadors de Sónar des de les primeres edicions del Monegros Festival, fa 30 anys. Treballar junts ens ha permès aportar un gran valor a l’escena de la música electrònica i als diferents formats d’entreteniment d’aquest país», confirma Juan Arnau, CEO i cofundador d’elrow.

Per primera vegada en aquesta edició, els assistents han pogut adquirir entrades per al Sónar i l’OFFSónar alhora. «Volem anar de la mà i que, durant un cap de setmana a l’any, Barcelona es transformi en la capital mundial de la música electrònica i la tecnologia», detalla, per la seva banda, Le Joliff. I ho estan aconseguint. «Ve molta gent del sector, agents, mànagers i promotors, que es volen inspirar de tot el que passa durant aquesta setmana i descobrir nous artistes», apunta el director. Al seu torn, els esdeveniments extraoficials al voltant del Sónar continuen creixent. «La gent pot fer les seves festes, és normal, hi ha molts artistes i estils de música electrònica», expressa Le Joliff. Però amb una condició: «Només demanem que no utilitzin la paraula Sónar, perquè no s’aprofitin del nom, i que siguin molt conscients a l’hora de seguir les normes de seguretat i respectin el veïnat. Nosaltres fem un gran esforç respectant aquestes regles».

Festivals paral·lels

Un d’aquests festivals paral·lels és l’OFFWEEK. La proposta d’Aitor Ballester va començar fa uns anys amb festes de 250 a 500 assistents, però va anar escalant. Ara ja ocupen el Parc del Fòrum durant divendres i dissabte amb un aforament de fins a 30.000 persones. La idea va néixer com una alternativa a les músiques avançades i experimentals que oferia el festival oficial. «Nosaltres oferíem un producte, per dir-ho d’una forma banal i plana, més festaire, més similar al que és Eivissa actualment», comenta Ballester.

Però el Sónar s’ha tornat mainstream i el focus ha anat canviant a mesura que s’ha fet gran el fenomen. «Abans hi havia moltes més festes petites que oferien una oferta bastant complementària al Sónar. Ara som tots grans monstres que fem aquests productes que tenen poc a veure amb el que va ser el moviment off Sónar inicialment. S’ha perdut la part underground», considera el director de l’OFFWEEK.

Ara Ballester demana que el festival de músiques avançades ampliï el seu espectre: «El Sónar hauria d’obrir el paraigua perquè totes les festes off fossin sota seu. En lloc de lluitar contra nosaltres, uneix-te, treballem junts». També demana l’ajuda de les administracions: «L’ajuntament no ha tingut l’interès de fer una setmana al voltant -afegeix el creador de l’OFFWEEK- i seria molt interessant».