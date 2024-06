Emprenedors al Sónar+D: col·laborar per competir millor

Es calcula que més del 60% de les startups fracassen abans de fer cinc anys. Aquesta dada demolidora converteix aquest entorn en un dels més difícils per obrir-se camí, com han assenyalat els participants a la 31ena edició del Sónar+D. Això d'aconseguir l'èxit i triomfar a gran escala és un somni a l'abast de molt pocs, malgrat la literatura sobre les infinites oportunitats obertes amb la quarta i la cinquena revolucions industrials, com han afegit des de Barcelona empresaris i professionals del sector cultural.

Les grans trobades internacionals, com ara el Mobile World Congress o el mateix Sónar+D, les dues amb seu a la capital catalana, inclouen espais específicament dedicats als emprenedors d'aquest àmbit. En el primer cas, per exemple, l’aproximació és més àmplia i generalista; en el segon, celebrat el 2024 entre el 13 i el 15 de juny, l'interès se centra principalment en allò creatiu.

Com demostren les dades de les últimes promocions de graduats en universitats politècniques, escoles de negocis o facultats de comunicació a l’Estat espanyol, allò tecnològic atrau un nombre creixent de joves. Tant és així que, per als responsables d’aquests centres d’estudis, tot és digital. També per a certes branques de la formació professional. I com es reflecteix aquest factor a la vida real, fora d'unes aules que cada cop resulten més còmodes i protectores?

Les ajudes públiques i les privades van en augment, encara que els interessats continuen pensant que són escasses. Sigui com sigui, el Sónar d’aquest 2024 ha evidenciat que hi ha una certa sintonia entre companyies i institucions en formular les seves recomanacions i avaluar les propostes que els hi arriben. Als dos hemisferis i amb independència de la maduresa de l'activitat, als aspirants, se'ls aconsella cooperar.

Col·laborar, ajudar...

Col·laboració, ajuda mútua, transversalitat… Aquests termes s'han repetit al recinte de la Fira Montjuïc fins a la sacietat. Tant se val si es tracta d'una convocatòria europea per als fons Next Generation o del programa de l'assignatura de treball final de grau d'una titulació en videojocs. Als nois que comencen, no els queda més remei que acceptar aquesta filosofia, ja que els agradaria incorporar el talent que podria acabar a Google, Microsoft o Apple.

Tot i aquest plantejament, els emprenedors que construeixen un projecte sòlid solen vendre'l. Una analista del grup Forbes que va fundar la seva companyia, Savitri Sagar, directora de Kenzo Infotech, remata: «Els impulsors de WhatsApp van traspassar la firma a Facebook per 22.000 milions d'euros, només per lamentar més tard que l'operació no fos el millor per als clients de l’aplicació». Molts dels romàntics amb pírcings i tatuatges reunits al Sónar+D anhelaven internament això mateix, malgrat que ho neguessin en ser interrogats al respecte.