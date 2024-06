El Sónar trenca el seu sostre i registra 154.000 assistents en incorporar la parcel·la "off"

El Sónar ha vist engreixar els seus números d'assistència d'aquesta 31a edició, que tanca les portes diumenge a la matinada, arribant a un total de 154.000 assistents, una xifra molt per sobre dels 122.000 de l'any passat (i del rècord històric, 126.000, registrat el 2018), derivada de la incorporació de la parcel·la "off", separada fins ara del festival i que es va desplegar en escenaris com el Poble Espanyol (comptant amb 34.000 assistents). Xifres que ens parlen d'un "model estabilitzat”, va apuntar aquest dissabte el codirector Ricard Robles.

La nit va concentrar la porció més gran de l'assistència, 66.000 persones entre les dues sessions, davant de les 54.000 que va atreure la programació diürna repartida en tres jornades. Aquesta parcel·la nocturna és la que consolida el Sónar com a “celebració on el ball i l'hedonisme són els protagonistes”, va apuntar el també codirector Enric Palau.

El públic estranger va tornar a retrocedir situant-se en un 30%. El Sónar tornarà el 2025, del 12 al 14 de juny, amb la seva darrera edició abans que la parcel·la diürna es traslladi a L’Hospitalet. La propera edició comptarà amb un concert inaugural el dijous 12 de juny al Palau de la Música Catalana, on s'interpretaran obres de Steve Reich i Raquel García-Tomás.

Propostes destacades

El festival ha reunit noms consagrats de la música, com el duo Air o els DJ Danny Tenaglia, Laurent Garnier, Richie Hawtin, Ben Böhmer, Charlotte de Witte, Kaytranada i Adriatique, entre molts d'altres. També han destacat les actuacions de Judeline, Sevdaliza i Ela Minus.

Per la seva part, aquesta edició del Sónar+D ha comptat amb més de 370 artistes i ponents, i la participació d'estudis d'innovació digital, centres de recerca i universitats de tot el món. El "networking" de l'àrea tecnològica del festival ha connectat professionals i ha debatut sobre la intel·ligència artificial i el seu impacte en les arts, les tecnologies immersives i les identitats digitals.

La Sónar Week també ha comptat amb la segona edició del +RAIN Film Festival (coorganitzat amb la Universitat Pompeu Fabra), les tardes al Poble Espanyol de la mà d'OFFSónar, les instal·lacions Liquid Strata, de Joan Llort, Entangled Others i Daphne Xanthopoulou a SonarMies, i Music: Response, de Smith & Lyall i The Chemical Brothers a THE CUBE (Casa Batlló).