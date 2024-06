La veterania de Miss Kittin i el frenesí de Gabber Eleganza clouen el Sónar de Dia

La tercera i última jornada al Sónar de Dia, al recinte de Fira Montjuïc, ha ofert al públic una heterogènia bateria de propostes musicals i escèniques, moltes d'elles trencadores. Hi ha hagut, com sempre, espai per clàssics de les pistes de ball, com la francesa Kittin (abans Miss Kittin), en col·laboració amb el selector i productor, David Vunk. Altres imprescindibles del dia eren Tianzhuo Chen i el seu show-performance de sis hores, amb un impressionant elenc rotatiu d'artistes i músics; també el productor britànic Lee Gamble, presentant l'àlbum 'Models' (amb veus generades per IA) amb coreografies en directe de Candela Capitán; i, un dels darrers plats forts, Gabber Eleganza, que ha acomiadat el vespre a ritme frenètic.

Per la programació diürna de Sónar han passat aquest dissabte una trentena d'artistes locals i internacionals, des de primera hora de la tarda i fins més enllà de la posta de sol. Un dels més matiners ha estat el japonès, Tianzhuo Chen, que a les quatre de la tarda ja començava a desplegar el nou espectacle 'Physis', una performance de sis hores on la música, les projeccions i un espai escènic pensat per interactuar amb el públic eren els ingredients, amb un gran elenc d'artistes i músics que s'han anat rellevant a l'escenari.

Noves sensacions de l'electrònica, com les berlineses Black Mamba i horsegiirL, han compartit cartell amb clàssics de les pistes de ball, com la francesa Kittin (abans Miss Kittin). Ella ha estat la tercera icona de la música francesa que trepitja enguany la moqueta del festival, després de Folamour (dijous) i Laurent Garinier (divendres). Ho ha fet acompanyada del productor i selector musical, David Vunk. La seva sessió ha congregat la gran multitud del dia a l'esplanada del Sónar Village, que a primera hora del vespre s'havia convertit ja en una gran festa.

Un altre imprescindible de la darrera jornada del festival era el productor britànic Lee Gamble, que va compondre el seu darrer àlbum Models utilitzant veus sintètiques generades per intel·ligència artificial que canten en un llenguatge sense gairebé paraules. Per donar-li vida, ha col·laborat amb la coreògrafa sevillana Candela Capitán, en una performance especial i coproduïda per Sónar i el festival Unsound de Cracòvia. L'espectacle era gravat per les intèrprets amb el seu mòbil, que no podien deixar de mirar-lo en una metàfora de l'adicció a les pantalles, i retransmès en directe a través d'Instagram. El públic podia connectar amb el compte amb un codi qr que apareixia a les pantalles de la sala ‘

Gabber Eleganza, tecno a 180 bpms

Alberto Guerrini, amb el seu projecte Gabber Eleganza, ha fet ballar els assistents de l'escenari Sonar Park a 180 pulsacions per minut. Gabber és un estil de música electrònica, subgènere del hardcore tecno, que es caracteritza per la seva duresa i rapidesa de pulsacions, entre 150 i 250 bpms. Sobre aquesta base, es desplega el 'hakke' un ball típic de l'escena rave originari dels països baixos a inicis dels 90. L'espectacle de Guerrini 'Hakke Xou' s'ha desplegat com una performance amb ballarins que en certa modernitzen aquesta subcultura del ball amb una proposta coreogràfica.