Gala i l'alta costura: Púbol inaugura la segona temporada de l'exposició centrada en la moda i la musa de Dalí

El castell de Púbol (Baix Empordà) explora la relació de Gala amb l'alta costura i inaugura la segona temporada de l'exposició temporal 'El despertar del mite'. Endinsant-se en l'armari personal de la musa de Dalí, la mostra fa un recorregut pels grans noms de la història de la moda, des de l'extravagància d'Elsa Schiaparelli a la sobrietat de Christian Dior, passant per Jean Dessès o Cristóbal Balenciaga. L'exposició repassa com Gala se servia de les seves creacions per forjar una identitat pròpia -amb el vermell com un dels seus colors fetitxe- o bé aprofitava el glamur per difondre l'obra del geni empordanès, com un vestit de còctel que va lluir a partir de finals dels 50 inspirat en una litografia de Dalí sobre 'El Quixot'.