Més de 40 intèrprets participaran en la inauguració "furera" de Temporada Alta

Temporada Alta i Ibercamera han programat tres funcions de ‘Carmina Burana’ de la Fura dels Baus. Es tracta del muntatge de l’òpera de Carl Orff amb la dramatúrgia i direcció de Carlus Padrissa. Aquesta versió ja s’ha pogut veure en quatre continents i acumula més de 410.000 espectadors. L’obra original de ‘Carmina Burana’ és un recull de 300 poemes dels segles XII i XIII. A partir d’aquí, Carl Orff va fer-ne una composició musical i posteriorment la Fura dels Baus l’ha convertit en un muntatge operístic. L’espectacle comptarà amb uns 40 músics envoltats per un cilindre de 8 metres de diàmetre. ‘Carmina Burana’ es podrà veure a l’auditori de Girona el 13, 14 i 15 de setembre.

El 1937 Carl Orff va composar una obra musical basant-se en el còdex de 300 poemes de 'Carmina Burana' que es conserva a la Biblioteca Estatal de Baviera de Munic (Alemanya) escrits majoritàriament en llatí, francès i alemany. Es tracta de poemes que s’enalteix el plaer per viure i l’interès pels plaers terrenals, per l’amor carnal i pel gaudi de la natura.

A partir d'aquesta composició, la companyia de la Fura dels Baus va agafar la composició musical i li va donar una forma escènica. El 2007 van fer una primera prova al festival Temporada Alta, en un espectacle on hi participaven diversos directors i companyies. Allà, Carlus Padrissa -director artístic de la Fura dels Baus- va presentar una proposta de 'Carmina Burana' que posteriorment va derivar en el muntatge que van estrenar el 2009 i que s'ha acabat convertint en la representació més famosa de 'Carmina Burana'.

La versió de la Fura ha passejat per Àsia, Llatinoamèrica, Europa i també els Estats Units. En tots aquests anys ja sumen més de 410.000 espectadors que han vist aquesta producció. Ara, al setembre faran parada a l'auditori de Girona de la mà del festival Temporada Alta i Ibercamera. Es tracta de la primera aliança entre la mostra d'arts escèniques i la de música clàssica, però els responsables de les dues propostes culturals creuen que no podrien haver programat aquest espectacle sols.

Les funcions de 'Carmina Burana' seran el divendres 13 de setembre i el dissabte 14 a dos quarts de nou del vespre i el diumenge 15 a les sis de la tarda. L'obra dura una hora i mitja aproximadament i en ella hi participen uns 40 músics. Estaran dividits per un gran cilindre de 8 metres de diàmetre que servirà per projectar imatges al llarg de tot el muntatge.

Un ritual

Padrissa explica que 'Carmina Burana' explica la història d'una noia que es converteix en dona. Al llarg del muntatge expliquen "com canvia la manera de vestir, com es prepara per una cita, els nervis que té...". El director artístic remarca que al llarg de l'hora i mitja es podrà viure "l'empoderament d'una jove que passa a ser una dona" i que s'acaba amb el vol d'aquesta.

Carlus Padrissa insisteix en què no deixa de ser "un ritual" que tenen tots els joves al llarg de la pubertat i que en funció de la cultura s'escenifica d'una manera o una altra, però que és un pas "compartit" que rau en l'essència animal dels humans. "Els ànecs també canvien de plomes quan es fan grans", recorda Padrissa.

El president d'Ibercamera, Josep Maria Prat, apunta que aquest és un espectacle que perviu en el temps perquè "no té vinculació temporal ni cultural". Per això permet que 'Carmina Burana' sigui un espectacle transversal en qualsevol cultura i que permeti mantenir la mateixa estructura 15 anys després de l'estrena.