El Patio portarà música, malabars i humor a Wad-Ras

El Patio, el festival itinerant amb què l’associació gironina La Penyora Cultura fa entrar la cultura a les presons catalanes, arriba aquest dimarts a Wad-Ras. Si l’any passat el centre penitenciari escollit va ser el de Puig de les Basses, la dinovena edició del certamen, que uneix arts i voluntariat per arribar on no arriba l’administració, se celebrarà a la presó de dones de Barcelona.

Amb l’objectiu de «retornar l’autoestima, combatre la soledat i la depressió i alleujar psicològicament la pena de privació de llibertat», La Penyora durà a l’última presó urbana del país un espectacle «ple de ritme, consideració i proximitat amb les persones», expliquen els seus responsables, Consol Ribas i Lluís Llamas.

Ribas i Llamas, a més, posen l’accent en la vulnerabilitat de les dones recluses, per a qui «la privació de llibertat té conseqüències molt més funestes: el pes i la responsabilitat dels fills i del nucli familiar».

Com és habitual, els artistes participants se sumen desinteressadament a la cita. Ester Bertran i Aleix Cabarrocas presentaran l’acte, que comptarà amb música, malabars o humor de la mà de Daura Mangara, Jordi Fornells, El Cigarrito de Después, Enya Pérez, Ovidi Llorente i Isaac Rodríguez i Cazadora Rock.