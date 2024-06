PoemEstiu homenatjarà al poeta Vicent Andrés Estellés a Navata

Davant la retallada imposada per les corts valencianes a l’Any Vicent Andrés Estellés, el festival de poesia de l’Empordà, PoemEstiu, dedica al poeta la catorzena edició. L’homenatge es concentrarà a Navata, el 26 de juliol, on els poetes convidats recitaran, cadascun, un poema de l’autor valencià. A més, els organitzadors treballen en la possibilitat de compartir missatges enviats per autors valencians sobre el pes d’Estellés en ells. Tot això fa que Navata s’alci «com la gran capital de la poesia», assegura Daniel Ruiz-Trillo, cofundador del festival junt amb Quim Ponsa. El festival arrenca el 12 de juliol a Darnius i fins al 3 d’agost, seguirà a a Capmany, Agullana i la Vinyeta, a Masarac.

Una de les novetats, que s’anirà recuperant sempre que sigui possible, és «convidar a una llengua, cultura o nació que estigui amenaçada». En aquesta ocasió és Occitània present, el 3 d’agost a Agullana, amb dos poetes occitans, Franc Bardòu i Gemma Schwartz, mentre que Mireia Baeta, poeta catalana que viu a Occitània, farà la tasca de traductora. Una altra de les novetats serà la incorporació d’un traductor de llengua de signes «fent-lo més inclusiu i que arribi a tothom». En aquesta línia també es manté el PoemaEstiuet, dirigit a la mainada. Ambdues propostes es fan a Navata, el 26 de juliol.

El tret de sortida del festival, però serà a Darnius el 12 de juliol amb l’escriptor Màrius Serra qui proposarà «un joc de paraules lligat a la poesia» i alguns d’aquests exemples els posaran en pràctica poetes locals com Pau Llosa o Jep Perxés. Enguany seran vint-i-quatre els poetes convidats d’arreu dels Països Catalans. En aquesta edició es manté un art convidat, en aquest cas la pintura. També destaca la guitarra com l’instrument convidat amb Miquel Pujadó i Jordi Montañez, ambdós protagonistes dels Sopars a la Vinyeta, el 27 de juliol i el 2 d’agost, respectivament. Aquest darrer dia, en aquest espai, també es farà entrega dels premis Poemestiu, entre ells el Memorial Montserrat Oriol. Cal destacar que a Capmany, el 13 de juliol, actuarà Santi Arisa i Agnès Miralbell.