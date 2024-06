CaixaBank i Cap Roig recapten fons per al grup de teatre de la Fundació El Trampolí

CaixaBank i el Grup Clipper’s, la promotora del festival de Cap Roig, recapten fons en benefici del projecte de la Fundació El Trampolí en el marc de la 24a edició del certamen, que se celebrarà aquest estiu. Una part de la recaptació del concert de The Tyets, que tindrà lloc el 28 de juliol i ja ha exhaurit les entrades, es destinarà a col·laborar amb l’entitat empordanesa, que treballa amb l’objectiu de promoure oportunitats per a les persones amb discapacitat intel·lectual.

L’acció solidària, però, anirà més enllà del concert, ja que CaixaBank també recaptarà donatius per a aquesta causa a través de la seva xarxa d’oficines i caixers automàtics; via Bizum, enviant un donatiu al número 09274, així com a través d’un web habilitat per a l’ocasió.

La recaptació del concert i de la campanya de donatius es destinarà a donar suport al grup de teatre El Trampolí, una eina per a l’expressió dels usuaris de la fundació implicant-los activament en les arts escèniques.