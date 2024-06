El festival Ésdansa de les Preses rememorarà els ancestres catalans i s'endinsarà en la cultura i el paisatge

La 42a edició del festival Ésdansa de les Preses divideix la programació en dos itineraris diferents: un centrat en els ancestres i un altre en la cultura i el paisatge. En el primer hi haurà propostes artístiques per posar en valor la manera de fer i viure dels avantpassats de Catalunya i d'altres punts del món. En l'itinerari sobre la cultura i el paisatge comptarà amb tot d'activitats a l'aire lliure per mostrar la vinculació entre l'entorn natural i les danses tradicionals. Enguany a la mostra garrotxina, que es farà entre el 19 i el 25 d'agost, hi participaran companyies de Bolívia, Bòsnia i Hercegovina, Malawi i el Nepal. Les entrades es posaran a la venda el 15 de juliol.

El festival Ésdansa de les Preses ja s'ha convertit en un referent en el món de la dansa d'arrel. Aquest any, amb la voluntat de mantenir aquest lideratge, la mostra de dansa proposa mirar enrere per veure com encarar el futur. Ho faran a partir de l'itinerari Ancestral, en què hi haurà un conjunt de propostes artístiques basades en conèixer els orígens i posant en valor la manera fer i de viure dels avantpassats. A partir d'aquí, el festival vol analitzar el passat per comprendre el present i afrontar el futur amb una mirada reflexiva.

Algunes de les propostes són xerrades sobre els campanars i el toc de campanes, les tradicions de la cultura andorrana o un taller de construcció de falles que finalitzarà amb una rodada de falles des de la plaça Major fins al recinte Ésdansa. El dissabte 24 d'agost a les sis de la tarda es farà el 'Carnaval d'Oruro', l'actuació on hi participarà el Ballet Folklórico Manuel Acosta de Bolívia.

Pel que fa a les companyies internacionals, participaran en el 'Carnaval d'Oruro' i també en la festa al parc que es farà el diumenge 25 d'agost a les onze del matí, al parc de la Pedra Tosca. A més, participaran en la Nit Ésdansa el dimarts, dimecres i dijous a les deu de la nit i mostraran les danses del món als espectacles del divendres i dissabte a les deu de la nit.

En l'àmbit de creació, el festival compta amb la proposta 'Folk as Queer' de la companyia Esbord. Aquest espectacle va guanyar el premi Delfí Colomé i per això es representarà en el festival de danses tradicionals. A més, la companyia farà una residència tècnica de tres dies al municipi garrotxí. El dijous a dos quarts de set de la tarda el públic podrà veure el treball en procés de l'espectacle 'Vibra'.

Aquesta oferta es combina amb la renovació de la línia formativa de l'Ésdansa que es va presentar fa unes setmanes. Aquesta compta amb una nova proposta, el Guaret, on s'aprofundirà en la investigació de la dansa d'arrel i està enfocat per a persones amb certa experiència en aquest sector.