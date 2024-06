La gironina Laura West publica ‘Lluna’, el primer avançament del seu nou àlbum

La cantant, compositora i pianista gironina Laura West ha publicat aquest dimecres ‘Lluna’ (Música Global), el primer avançament del seu primer disc que veurà la llum a finals de 2024. Aquest és el segon tema en català de la cantant. El segell ha destacat que la cançó marca una evolució en el seu so que s’apropa “a allò electrònic i experimentant amb un so més club”. 'Lluna' ha comptat amb la producció de Jey Keys i Mon DJ. El senzill aborda la dolorosa experiència d'una relació tòxica i com, malgrat el dolor, continua demanant a la lluna una nit més amb aquesta persona.