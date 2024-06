Ibercamera portarà per primera vegada a Girona la segona de Mahler

La nova temporada d’Ibercamera durà per primera vegada a Girona la segona simfonia de Mahler. Serà de la mà de l’Orquestra Simfònica de Ràdio Suècia i l’Orfeó Català, amb Daniel Harding a la direcció, i servirà com a cloenda d’una temporada que també tindrà com a cites destacades el debut a l’Auditori del pianista András Schiff, la Simfònica WDR Colònia dirigida per Andrés Orozco-Estrada i de l’Orquestra Simfònica de Galícia amb Roberto González-Monjas. El cicle de música clàssica oferirà deu concerts entre els mesos de setembre i maig en la seva dinovena temporada a la ciutat.

I és que, després de divuit cursos a l’Auditori, el cicle de clàssica canvia l’ordinal per reivindicar la seva primera incursió a la ciutat, una temporada al Teatre Municipal l’any 1987 que va servir, explica el president d’Ibercamera, Josep Maria Prat per «portar el simfonisme a Girona», una aposta que manté encara ara i que va atreure l’any passat un 30% més de públic. Actualment, el cicle té 684 abonats.

Amb intèrprets com Ana Vidovic o Viviane Hagner o Pablo Ferrández, un dels noms en voga del violoncel a escala internacional, Ibercamera obrirà la temporada amb la novetat destacada de l’aliança amb el festival Temporada Alta, que permetrà arrencar amb l’espectacular versió de Carmina Burana de La Fura dels Baus. La cita, explica Prat, està fora de l’abonament d’Ibercamera, però està registrant unes molt bones xifres de vendes des que es va anunciar la setmana passada.

Estrena furera a banda, que es produirà en tres sessions el 13, 14 i 15 de setembre, el tret de sortida de la programació de clàssica serà el 17 de novembre, amb el retorn de la violinista Viviane Hagner a Girona, aquesta vegada amb Lilit Grigoryan al piano per interpretar un programa en què sobresurten les Danses Hongareses de Brahms.

András Shiff, una llegenda del pianisme, s’estrenarà a l’Auditori el 26 de gener. Al piano i com a director de la Capella Andrea Barca, presentarà els concerts 24 i 25 de Mozart i la simfonia 103 de Haydn.

Després del concert de l’any passat amb la Simfònica de Düsselforf, Andrés Orozco-Estrada conduirà ara una de les grans formacions europees, la WDR de Colònia, en la seva primera actuació a Girona. Serà el 23 de febrer, amb el violoncel·lista Pablo Ferrández com a solista, per desgranar un programa amb la cinquena de Txaikovski com a gran atractiu.

La versió orquestral que va fer Mahler de La mort i la donzella de Schubert arribarà a la sala simfònica de l’Auditori el 30 de març amb la guitarrista Ana Vidovic acompanyada per l’Orquestra Da Camera.

Ja el 5 de maig, s’estrenarà a Ibercamera Girona la Simfònica de Galícia amb el seu nou director titular, Roberto González-Monjas -també titular de l’Orquestra del Mozarteum de Salzburg- per interpretar la Simfonia del Nou Món de Dvorak. Peces de Sibelius i Chopin completen el programa, que també comptarà amb el pianista Jan Lisiecki.

Pel que fa al cicle de cambra, hi ha previst un recital de lied amb la soprano Elionor Martínez i la pianista Olivia Zaugg (9 de març), Ignasi Cambra, amb la sonata de Schubert (6 d’abril) i el Quartet Atenea amb el quartet de Mendelsshohn (18 de maig).