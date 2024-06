El Beatles Weekend celebrarà la majoria d’edat amb Mazoni

El debut de The Rockin’ Beats, un quartet liderat per Mazoni que repassarà una selecció de grans èxits dels Beatles, serà l’acte central de la 18a edició del Beatles Weekend, el festival que ret homenatge al cèlebre quartet de Liverpool i que enguany tindrà lloc entre dimecres 17 i diumenge 21 de juliol en diversos escenaris de l’Estartit. L’esdeveniment també inclou en el seu programa, a banda de diversos concerts de tribut, altres activitats com xerrades i exposicions.

The Rockin’ Beats, una producció pròpia que l’organització del festival ha promogut amb l’objectiu de commemorar la seva majoria d’edat, es podrà veure el dissabte 20 de juliol a les 22 h a la plaça del Molinet. Cal recordar que Jaume Pla, Mazoni, va ser reconegut l'any passat el premi Josep Maria Francino a la Beatlemania, que aquest 2024 s'entregarà el mateix dissabte 20 de juliol a la Plaça The Beatles a El Submarí Groc, el primer fanzín beatle en català, que es publica des del 2015.

Molta música en viu

A més del concert del quartet liderat per Jaume Pla, el Beatles Weekend ha programat per aquesta nova edició cinc actuacions musicals més .Divendres a la nit la plaça de l'Església hi actuaran The Beatl's. L'endemà, dissabte, després del The Rockin’ Beats, passarà per l’escenari el grup Hey Bulldogs. I a la mitjanit, la Sala Mariscal acollirà Blues & Beatles amb el grup Los Cheyenes Legacy, format per músics de la llegendària banda barcelonina.

Diumenge al matí, el Nautilus Yellow Submarine visitarà les Medes amb música en viu a càrrec dels grups Ambdós i Two of Us. Finalment, a partir de les 19 h a la plaça de l'Església, Les Veus de l'Estartit traduiran al català les èxits mítics del grup britànic a The Beatles a viva veu.

El Beatles Weekend també comptarà amb xerrades sobre la relació del quartet britànic amb la ràdio o sobre les dones que van influenciar al grup.

La cita també inclourà enguany un total de tres exposicions.