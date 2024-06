Lee Miller, la primera corresponsal de guerra, a la Biennal Xavier Miserachs

La Biennal de Fotografia Xavier Miserachs de Palafrugell reivindicarà la primera dona corresponsal de guerra, Lee Miller, amb la primera retrospectiva a Catalunya de l’artista, que també es va dedicar a la moda i la fotografia surrealista. Serà una de les cites destacades de la biennal, juntament amb una exposició de Jacques Léonard amb imatges mai vistes a l’Estat.

La XIII edició de la biennal dedicada a la fotografia documental se celebrarà del 4 d’agost al 13 d’octubre amb una desena d’exposicions, gairebé totes inèdites, en diferents espais de Palafrugell i, per primera vegada, una a la Torre de Guaita de Sant Sebastià a Llafranc. Espais com el Museu del Suro, la Fundació Josep Pla, Can Mario o el Mercat de la Carn de Palafrugell seran algun dels escenaris de la programació d’enguany, que es farà pública al complet més endavant.

De moment, l’organització ha anunciat la primera retrospectiva a Catalunya dedicada a la nord-americana Lee Miller (1907-1977), comissariada i produïda amb l’arxiu de la fotògrafa, a La Bòbila. Amb el títol El desig de la llibertat, repassa a partir de més de seixanta imatges els àmbits als quals es va dedicar una de les grans fotògrafes del segle XX: la moda, el surrealisme, el retrat i la guerra.

Com a model, Miller va posar per a importants fotògrafs, va conviure i aprendre amb els representants dels corrents intel·lectuals i artístics europeus més avantguardistes, com Man Ray, André Breton, Jean Cocteau, Paul Éluard, Salvador Dalí o Pablo Picasso, i va esdevenir una de les primeres dones fotògrafes i corresponsals de guerra que va documentar, entre altres episodis bèl·lics, els bombardejos de l’exèrcit nazi sobre Londres, el desembarcament de Normandia i l’alliberament dels camps de concentració de Buchenwald i Dachau.

La mostra incideix de manera especial en la guerra, per la seva rellevància testimonial i històrica, així com en la mirada privilegiada que atorga en la seva obra a les dones en general i a les que van participar en la contesa en particular.

Un altre protagonista de la Biennal Xavier Miserachs serà Jacques Léonard (París, 1909 - l’Escala, 1994), el fotògraf conegut pel seu retrat de la comunitat gitana de Barcelona. La llibreria Nollegiu Mediterrània exposarà una selecció d’imatges, la majoria mai vistes a l’Estat, d’escenes d’infants llegint i jugant.

Una de les imatges de Jacques Léonard que s'exposaran a Palafrugell. / Arxiu Família Jacques Léonard

Léonard era un fotògraf desconegut fins no fa gaire temps, malgrat que el seu fons, actualment dipositat a l’Arxiu Històric de l’Escala i representat per la Fundació Photographic Social Vision, conté un gran nombre de negatius i còpies d’època dels anys cinquanta i seixanta d’alt valor. Léonard és autor d’un arxiu que abasta diverses temàtiques fruit del treball desenvolupat com a freelance per a diferents mitjans i al seu propi estudi, dedicat a la fotografia publicitària.