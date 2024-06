Mor l'actor Donald Sutherland als 88 anys

L'actor canadenc Donald Sutherland ha mort aquest dijous 20 de juny a Miami després d'una llarga malaltia. La seva mort la confirmava el seu fill, el també actor Kiefer Sutherland, amb una publicació en el seu compte d'X en la qual recordava al seu pare com un intèrpret al qual “mai el va intimidar un paper, bo, dolent o lleig”.

La carrera de Sutherland s'estén al llarg de sis dècades. Va arrencar en els anys 60, on es va fer un lloc amb papers secundaris en pel·lícules com Doce del Patíbulo. La comèdia bèl·lica M.A.S.H. i el drama policíac Klute el van convertir en un rostre molt conegut per al públic, que va ser després afermant el seu prestigi en pel·lícules com a Amenaza en la sombra, una obra mestra del terror, Novecento als ordes de Bernardo Bertolucci o el Casanova de Fellini, que van provar que era capaç de brodar qualsevol tipus de registre. JFK: Caso abierto en els 90 i Els jocs de la fam en els últims anys van ser alguns altres dels seus títols més populars.