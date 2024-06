Empoderament i solidaritat als escenaris

Ho sabem sobradament, però ens sorprenem absurdament quan els nostres camins ens condueixen a aquell lloc on sembla que ens hi estaven esperant. I és que les casualitats, creieu-me, no existeixen. I “para muestra, basta un botón”.

El 25 d’octubre de 2023 el caprici del destí va voler que la Maria Rosa Agustí, presidenta de l’Associació Gironina d’Empresàries (AGE), en Ferran Rodero, alcalde de Quart, i la Laura Vall-llosera, membre del grup de teatre amateur QArt i Acció!, es trobessin "casualment". I com aquell que es troba amb uns vells amics, per "casualitat", i organitzen un sopar improvisat on un porta els entrants, l’altre el primer i l’altre les postres, s’embolica la troca i neix la Companyia de Teatre Amateur HiSom.

HiSom ha unit un grup de persones, dones i homes, valentes, compromeses i solidàries que han deixat enrere vergonyes i pors per llençar-se als escenaris per una causa molt noble: recollir fons per d’altres que ho necessiten. I ha estat així com, entre viatges de feina, trucades a proveïdors, tenir cura dels clients i fer visites al gestor, cadascuna de les persones que integra la companyia ha esgarrapat estones per estudiar de valent i endinsar-se en un paper que transformarà el seu destí. I no només perquè pujar dalt d’un escenari sigui una experiència nova que suposa un creixement personal enorme en termes d’empoderament, autoconeixement i corresponsabilitat. Sinó també perquè les complicitats que es teixeixen a mesura que aquest camí es fa amb companyia són un lligam que deixa marcat per sempre.

Un instant de l'obra 'El destí de les violetes' durant la preestrena a Quart. / DdG

I és amb aquesta il·lusió d’allò que motiva i l’esperit altruista que les caracteritza, que recorreran els escenaris de tota la província per explicar El destí de les violetes, de Beth Escudé, i recollir fons per la Fundació Elna, la Fundació Ramon Noguera, la Fundació per l’Esclerosi Múltiple, Oncolliga i la Fundació Ser.Gi. Perquè igual que la Violeta Gascón Prats, “una dona amb vuit cares, una dona amb vuit decisions a prendre”, cada actor i actriu amateur ha pres la decisió de formar part d’aquest projecte per demostrar que quan persones compromeses i energètiques s’uneixen amb un propòsit comú, gairebé tot és possible. I així ho demostra la preestrena que es va fer el passat 2 de juny al Local Social de Quart, davant de més d’un centenar d’espectadors i espectadores que van riure, ballar i fins i tot interactuar amb les actrius i actors.

Arribar fins aquí ha estat un desafiament que han superat amb escreix. Però el repte majúscul encara està per assolir i elles soles no ho podran fer. Així que sí el destí ha fet caure aquest escrit a les vostres mans i per "casualitat" us agrada el teatre, escolliu escollir-los! Ajudeu-los a fer que la Violeta pugui explicar la seva història a tots els teatres, centres cívics i locals socials de tots els pobles del nostre territori perquè puguin posar el seu granet de sorra i, "per casualitat", fer un món una mica millor. L'estrena oficial serà el 5 de juliol al Teatre de Salt, i esperen amb il·lusió gaudir-ne almenys 40 dates més.

El destí de les violetes. / Ddg

Equip Tècnic: Direcció : Laura Vall-llosera Casanovas

: Laura Vall-llosera Casanovas Tècnics : Joaquim Majó Fernández – Joaquim Majó Vázquez

: Joaquim Majó Fernández – Joaquim Majó Vázquez Tècniques d’interpretació : Eva Lucas Carrasco

: Eva Lucas Carrasco Coreografia : Erik Ostwald

: Erik Ostwald Escenografia : Hi Som

: Hi Som Vestuari : Hi Som

: Hi Som Músiques : Hi Som

: Hi Som Disseny gràfic : Hi Som

: Hi Som Fotos: Ramon Panosa