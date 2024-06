Girona reivindica amb una jornada festiva i 420 intèrprets el Dia Europeu de la Música

Rock alternatiu, blues, jazz, pop, swing, gòspel, folk, ska, electrònica, reggae, soul, post-punk o cant coral. Una autèntica amalgama de gèneres musicals diversos per commemorar el Dia Europeu de la Música, una jornada dedicada a la reivindicació i promoció de la música com a llenguatge universal de la humanitat, que a Girona ja fa uns anys que s’ha assentat com una oportunitat per a molts joves grups que aspiren a donar-se a conèixer. Enguany, Viu21Música ha comptat amb el concurs de 45 formacions i bandes i un total de 420 intèrprets que han pogut presentar les seves propostes en un total de tretze escenaris diferents.

La commemoració del Dia Europeu de la Música a Girona ha arrencat aquest divendres al voltant de les cinc de la tarda, des del Pont de Pedra, amb una cercavila amenitzada per la Girona Marxing Band que, després de passar per la Rambla, el carrer Ballesteries i la plaça de Sant Feliu, ha arribat a la plaça dels Jurats, tradicionalment, un dels escenaris més concorreguts de la cita. En aquest emplaçament, en ple Barri Vell i que s'ha anat omplint cap al vespre, hi han sonat el rock d’inspiració country del quintet Jodie Cash, el post-punk de The Double Shame o el rock indie i alternatiu de grups com Mamut, Peter Punk, Strings Attached, Ojos Pardos o Los Berlingo.

Un altre dels escenaris que ha aplegar un bon nombre de públic va ser el del Sunset Jazz Club. En aquest espai s’hi han donat cita el Combo Jove Sarriart, el Combo Sènior Sant Feliu de Guíxols, el trio Swamp Preachers o la Sunset Jazz Orquestra, sota la direcció del saxofonista Ramon Cardo.

També han atret l’atenció de la ciutadania altres escenaris, com el de la Casa de Cultura, com cada any centrat en la música coral. Hi han passat les corals Singlot, Salvadora Catà i Musicandis i el grup vocal The New Flappers. A poca distància, el Centre Cultural la Mercè ha estat l’escenari on han actuar les escoles de música, mentre al Punt de Trobada, a la Rambla, ha congregat molts transeünts que han pogut gaudir del pop alternatiu de Mapapai, Emma Sayer o Rampell i Bufera, el rock d’essència dels setanta de Hot Drinks o els ritmes jamaicans del quartet Mana Qui Mou.

Petits grans escenaris

En un entorn més recollit s'han desenvolupat les sessions de piano obert als centres cívics del Barri Vell i de Sant Narcís. En aquest últim, també es va poder gaudir d’un concert de la Coral Xàntica. La música també s'ha deixat escoltar a la plaça Jordi de Sant Jordi, de la mà de duet de pop-rock format per Gerard Solano i Santi Fontclara, en un concert organitzat per l’Associació de Veïns Barri Vell-Mercadal, i al parc de la Guingueta, al barri de Fontajau, amb els Gospelians, en un acte inclòs dins el programa de la festa major que té lloc aquests dies.

L’Off Dia de la Música també ha gaudit d’una notable acceptació amb els escenaris del parc del Migdia, on es va celebrar un Sound System de reggae organitzat per l’associació Rise Up; la sessió de punxadiscos organitzada per l’Associació Horizon a l’Skatepark Parc Mas Masó i la Sound System Music & Energy, amb grans dosis d’electrònica, del parc de Vista Alegre.