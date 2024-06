Les excavacions a la Ciutadella de Roses descobreixen les restes d'un edifici d'època romana relacionat amb el port

La nova campanya d'excavacions a la Ciutadella de Roses (Alt Empordà) ha posat al descobert murs i estructures d'època romana i també tardoantiga, en una cronologia que va des del segle II al VII. Entre les restes localitzades, hi ha les d'un edifici romà vinculat al port i que, molt probablement, estaria relacionat amb la factoria de salaons que es va excavar als anys 80. "Això demostra que en tota la façana marítima existien una sèrie d'edificis molt vinculats al comerç en aquesta època", afirma el director la campanya, Lluís Palahí. En aquest sentit, diu que la troballa demostra que el jaciment té una "gran potencialitat" que pot "canviar de forma molt important la perspectiva de la història de Roses" en època antiga i medieval".

Els treballs, impulsats des de la Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de la UdG i l'Ajuntament, suposen la setena campanya d'excavacions en aquest enclavament. La intervenció, que va començar el 29 d'abril i culmina aquest divendres, ha permès avançar en el coneixement de la trama urbana de la Roses medieval i moderna. Les excavacions de l'any passat van posar al descobert gran part de la trama urbana amb la localització dels carrers principals i les illes de cases que l'envoltaven.

Enguany, la campanya ha anat més enllà i aprofitant que el segle XVIII es van destruir les construccions que hi havia a la zona, els arqueòlegs han tingut la possibilitat de baixar a nivells inferiors i recuperar una part -d'uns 200 metres quadrats- del que seria l'estructuració de Roses durant l'època tardoantiga -l'etapa de transició entre l'antiguitat i l'època medieval- i romana. "Això ens ha permès localitzar uns sèrie d'estructures, amb murs molt sòlids, que demostren que l'ocupació tardoantiga i la romana, que potser era la més desconeguda, era més important i extensa del que es pensava fins ara", afirma Palahí.

En aquest context, han localitzat restes d'aquest edifici amb vinculació amb el port i que, amb tota probabilitat, també estava relacionat amb la fàbrica de salaons, excavada fa 40 anys. L'edifici tenia dos sectors diferenciats i uns murs "molt sòlids".

Pla detall de restes de ceràmica localitzades a les excavacions de la ciutadella de Roses. / Gemma Tubert

Comerç marítim

La troballa constataria, doncs, que la façana marítima de Roses tenia tot un conjunt d'edificacions vinculades al comerç marítim. Ho constaten també les troballes de restes de peces que han localitzat a la zona. No només àmfores, sinó també ceràmica. "Hem trobat materials africans que ens aporten informació sobre les rutes de comerç, amb quines zones tenia relació Roses o quin tipus de vaixells venien. Donen informació interessant que ara hem d'anar treballant", afegeix Palahí.

En aquest sentit, Palahí diu que les excavacions d'enguany demostren que el jaciment té una gran potencialitat "més enllà de les restes de l'època medieval i moderna" i que poden canviar la perspectiva històrica que es té d'aquestes etapes al municipi.

La trama urbana de la vila medieval

Els treballs arqueològics que s'estan desenvolupant a la ciutadella des del 2018 tenen l'objectiu d'avançar en el coneixement de la vila medieval de Roses, potenciar els valors de la ciutadella i integrar les restes descobertes al circuit de visita del monument.

La zona est d'aquesta vila s'estructurava a partir de dos grans carrers nord-sud, que comunicaven la zona del port (al sud) amb el monestir de Santa Maria (al nord). Els primers anys de treballs van permetre recuperar la traça cel conegut a la documentació medieval com a carrer Major i d'una de les illes de cases que el flanquejaven.

Acostar la ciutadania al monument

La campanya d'enguany s'ha complementat amb activitats participatives amb l'objectiu d'acostar a la ciutadania no només els resultats dels treballs sinó també la tasca dels arqueòlegs. Per fer-ho, s'han organitzat dues visites a l’inici i final de la campanya, centrades en veure com s’organitza el treball de camp i els resultats obtinguts. Durant les excavacions també s'han fet dues jornades de treball, en les quals un grup de voluntaris van col·laborar en els treballs desenvolupats al laboratori treballant amb els materials recuperats a les excavacions.

A més i amb l'objectiu de posar a l'abast del públic les troballes, en paral·lel a les excavacions, un equip de restauradores treballa en la consolidació i conservació de les diferents estructures.