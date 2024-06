L’Ítaca Sant Joan tanca un cap de setmana de concerts amb entrades exhaurides

Arriba la nit de la Gran revetlla de Sant Joan al festival Ítaca, i aquesta ve acompanyada del trident que encapçala l'escena urbana catalana del moment. Sobre l'escenari de la platja de l'Estartit avui coincidiran The Tyets, la Mushkaa i la Julieta, que oferiran cadascú un concert ple de sorpreses, i possibles col·laboracions entre ells. Junt amb Classe B i Dj. Trapella, tancaran un cap de setmana de festa que ha esgotat totes les entrades.

L'Èpic Solete també brillarà durant la vetllada amb el grup de Mataró. Després de la publicació del seu darrer disc, The Tyets s'ha posicionat com a grup del moment a Catalunya, amb cançons com Coti x Coti, que ha aconseguit que les sardanes viatgin per tot el país. Per la seva banda, Irma Farelo, més coneguda com a Mushkaa, farà un recorregut per tota la seva emergent carrera i farà protagonista el seu segon disc, Sexy sensible, que l'ha col·locat definitivament com una de les veus puntals de la nova música urbana. Per tancar el trident, torna al festival la Julieta, amb el seu estil, que barreja el pop, el reggaeton, el house i l'electrònica, ha aconseguit fer-se referent de la nova escena catalana i ho demostrarà durant la revetlla presentant l'àlbum 5 AM, sumant els imprescindibles del seu repertori.

Concert d'Arde Bogotà, cap de cartell de la primera nit de l'Ítaca Sant Joan 2024. / Festival Ítaca

Però ells no seran els únics que posaran música a la festa. L'Ítaca aposta pel talent emergent, en aquest cas per Classe B, que faran ballar el públic amb el seu «pop bailongu». I és que el grup, que puja en popularitat, ha col·laborat amb Sexenni en el seu darrer senzill, Pirata. Tancarà la nit Dj. Trapella, que porta una de les seves sessions, ja també molt conegudes.

L'Ítaca Sant Joan va donar el seu tret de sortida ahir amb el concert de La Ludwig Band, que van presentar el disc que els ha portat a l'estrellat català, Gràcies per venir. La nit va continuar amb un espectacle memorable de Geometrics x200, que van elaborar una nova creació de Flock Drone Art; des de la platja de l'Estartit es va poder veure com 200 drons creaven des de figures simples, fins a formes complexes que es podien veure a quilòmetres de distància.

Seguidament, les madrilenyes Marlena, grup creat per l'Ana i la Carol, van presentar el seu potent directe, que s'està convertint en una de les propostes amb més projecció del panorama actual.

El duet Marlena fa ballar el públic de la platja de l'Estartit durant la primera nit de l'Ítaca Sant Joan. / Festival Ítaca

I és clar, cal esmentar un dels concerts més especials, el d'Arde Bogotà, l'únic de l'estiu a Catalunya. La banda de Cartagena aterrava al Baix Empordà consolidada com la proposta que ha revolucionat l'escena musical nacional. El cap de cartell feia sonar els seus dos únics àlbums La noche i Cowboys de l'A3, amb cançons ja fetes himne.

I per acabar de rematar una nit per la posteritat, va ser el torn de Cala Vento. El duet empordanès va desgranar el seu nou disc Casa Linda, publicat quatre anys després de Balanceo, l'àlbum que els va consolidar. Per finalitzar, la figuerenca Ryna Dj. va pujar a l'escenari per punxar una de les seves sessions, que el públic va ballar i gaudir.