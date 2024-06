«Els meus llibres no tenen cap altra pretensió que la d’entretenir»

«Esnob» acaba de publicar-se i ja és el llibre més venut. Els seus seguidors són molt fidels.

Soc la primera sorpresa. Els lectors agraïm poder refugiar-nos en una ficció fàcil, que ens diverteixi i no tingui més pretensió que la d’entretenir. Els meus llibres parlen de coses amables. Suposo que amb els temps que corren això s’agraeix.

Li continua sorprenent la bogeria que desperta entre els seus fans?

Moltíssim. Em poso vermella, m’entra vergonya, em suen les mans, em poso nerviosa... No me’n faig creus i crec que és important que no ho normalitzi.

I de sobte, després de 25 llibres publicats, decideix que sigui un home el que expliqui la història. Respon a un perquè?

Respon a una barreja de perquès. Era un repte per mi. En la major part de les meves novel·les, la veu masculina es cola en alguns capítols per explicar la història des del seu punt de vista perquè sempre he cregut que no hi ha veritats absolutes i que una història sempre té dues veritats. M’agrada posar-me reptes difícils perquè així em continua apassionant el que faig. També havia estat una pregunta recurrent entre les lectores i això em va fer sentir més segura i fer el pas.

L’ha alliberat escriure des d’aquest altre punt de vista?

Alliberar-se és com abaixar la guàrdia i això mai. Fa por per assumir riscos, però el meu ha estat un provarem, un no puc sortir a fer el mateix de sempre. En això d’entretenir i explicar històries d’amor hi ha una mica de joc, d’anar provant i d’arriscar-se.

En l’epíleg confessa que aquest ha estat el seu any més difícil.

Les coses no sempre surten bé. No soc d’explicar la meva vida, però he estat preocupada per contratemps familiars i això em complicava el moment de concentrar-me a escriure. Per això, aquest llibre, ha estat potser un dels més complicats. La vida no deixa de girar i és molt diferent de la ficció on jo controlo i domino el que passa.

La literatura, sobretot la romàntica, ajuda a abstreure’s.

El problema és que està molt injuriada la literatura d’entreteniment. Intento que els meus llibres siguin entreteniment de qualitat i, per descomptat, el meu propòsit és que la persona que se submergeixi en el llibre s’oblidi una mica de la rutina, del rellotge i dels problemes. Amb això, per descomptat, em dono per satisfeta.

Què trobarà el lector a «Esnob»?

Una història en la qual s’enfronten dos conceptes d’amor diferents. D’una banda, el concepte més modern de les relacions líquides que no acaben d’establir-se, que es deixen obertes perquè preocupa el compromís i, per una altra, la idea de l’amor romàntic i tradicional. La meva és una generació pont en la qual continuem estant penjats de les històries d’amor del per sempre, del van ser feliços i van menjar perdius, però les noves generacions tenen un concepte de l’amor moltíssim més obert i lliure. Esnob és una història divertida entre dues persones que no entenen ni l’amor ni el romanticisme de la mateixa manera, però acaben entenent-ho.

En la seva història triomfa l’empatia.

En realitat és una història d’empatia. Tots busquem voler i ser volguts. És important l’exercici de posar-se en la pell de l’altre. Això no significa que ningú hagi de canviar-te, ni que tu hagis d’abandonar la teva manera de veure les coses o la teva manera d’estimar, però si et poses en la pell de l’altre és més fàcil comprendre i aprendre, perquè no sempre tenim la raó.

La vida no deixa de ser una relació entre desiguals.

La vida és una espècie de malabarisme continu en el qual tot és més fàcil si exercim l’empatia.

Tots els seus personatges acaben autodescobrint-se.

Un no deixa mai de conèixer-se. Compliré 40 i cada any descobreixo una cosa nova sobre mi. Conèixer-se a un mateix és un treball que no acaba mai. És important conèixer perquè ens passen les coses, perquè ens sentim de determinada manera i, en conèixer-nos, tot és moltíssim més fàcil.

El protagonista és un home, Alejo, però en la història acaba brillant una dona, Marieta.

Tots els que escrivim tenim unes certes coses que no abandonem d’un projecte a un altre. Valeria no és potser una dona tan independent com Marieta, però una va aprenent amb els anys. Em preocupava moltíssim que Marieta no caigués bé i em feia por que el lector no empatitzés amb ella. Però m’he emportat la grandíssima sorpresa que la gent s’ha sentit molt identificada amb la seva visió de la vida per l’esforç que ens suposa fer-nos valer en un món d’homes, que se’ns prengui de debò i la nostra veu sigui escoltada.

És fidel al seu estil, amb una redacció directa, explícita i fresca.

Si et dic la veritat, no sé si sé fer-ho d’una altra manera, perquè al final ja són moltíssims llibres els que porto a la meva esquena. Aquesta és la meva manera d’explicar les coses i tinc la grandíssima sort de connectar amb el lector.

Netflix li ha donat una projecció internacional molt important. Li ha pesat aquesta pressió a l’hora d’escriure aquest llibre?

Més que pressió ha estat un al·licient. Ara arribo a mercats internacionals que són molt complicats com l’anglosaxó perquè allà es produeix moltíssim. Als Estats Units la comèdia romàntica és un gènere molt conreat, té moltíssim públic i representació en llibreries. Aconseguir publicar als Estats Units ha estat un repte i és un assoliment. El 23 de juliol es publica Un cuento perfecto als Estats Units i a Anglaterra. Crec que Netflix ha ajudat moltíssim al fet que jo aconsegueixi obrir aquestes portes.

Esperava que les seves adaptacions a sèries tinguessin tant d’èxit?

Per descomptat que no. Les adaptacions audiovisuals són molt complicades perquè la imaginació és un territori molt vast i cadascun imagina segons els referents que té. En el cas de Valeria es va intentar, en la primera temporada, modernitzar una mica el projecte i, en la segona, vam tenir la intenció de tornar a l’original. En el cas d’Un cuento perfecto ha sortit fenomenal i estic contentíssima. Hem estat número u mundial. En aquest cas, sabia que anava preparada a l’examen, encara que amb nervis i por de suspendre.

Li espanten les xifres?

Intento no pensar en elles perquè poden arribar a donar molt de vertigen. No arribo a abastar del tot el que signifiquen, però crec que en el treball del dia a dia no han de significar massa, perquè si em quedo penjant d’elles puc caure en l’error de pensar que tinc una fórmula que funciona, i aquest és l’error més gran que es pot cometre quan les coses van bé.

Subscriu-te per seguir llegint