El Festival Ítaca aplega 25.000 assistents a la platja de l'Estartit durant el cap de setmana de Sant Joan

El Festival Ítaca Sant Joan, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la platja de l'Estartit, ha tancat amb 10.000 entrades venudes i 15.000 assistents a l'exterior del recinte. Dissabte van pujar a l'escenari artistes com Arde Bogotá, Cala Vento, Marlena, La Ludwig Band i Ryna DJ i aquest diumenge ha estat el torn de The Tyets, Julieta, Mushka, Classe B i DJ Trapella. A més, la programació incloïa un espectacle de drons la nit de dissabte. El director del festival, Fran Arnau, fa un bon balanç d'aquesta 12a edició i assegura que estan "molt contents d'haver venut totes les entades; també dels pobles petits on costa més arrossegar la gent". "Hem intentat ser originals amb la programació i la veritat que ens funciona", ha afegit.

Tres dels artistes que més ressonen actualment de l'urban català, com són The Tyets, Julieta i Mushka, han compartit escenari aquest diumenge a la nit a l'Ítaca Sant Joan 2024 a la platja de l'Estartit. Els primers a tocar han estat els mataronins The Tyets, posicionats com un dels grups del moment a Catalunya gràcies a l'èxit que està tenint la publicació del disc 'Èpic Solete'; un treball que els ha permès ser el primer grup en català que supera les 700.000 escoltes mensuals a Spotify, sobretot pel single 'Coti x Coti', que barreja reggaeton i sardana.

El seu concert a l'Estartit ha començat quan faltaven pocs minuts per les onze de la nit i just després de la foguera de Sant Joan, que s'ha encès a la platja i fora del recinte del concert acompanyada del ball de diables i davant la mirada expectant de centenars de visitants. Sobre l'escenari de l'Ítaca Sant Joan han repassat els temes més populars de la seva discografia i han interpretat també 'Quan vinguis', el nou tema a mig camí entre el reggaeton i la cúmbia que van publicar a finals de maig i que és el primer single del disc que treuen l'any que ve.

Les millors imatges del Festival Ítaca / Ariadna Reche / ACN / ACN

Després del concert dels mataronins, i havent fent passejar el cavall de Troya que el festival ha estrenat en aquesta dotzena edició, ha arribat el torn de Julieta. La barcelonina s'ha plantat damunt l'escenari de l'Ítaca a dos quarts d'una de la matinada per oferir un concert marcat per les coreografies de ball i el seu estil barreja de pop, reggaeton, house i electrònica. Julieta s'ha plantat per primera vegada al festival amb la seva gira 'Tu juru la Ju tour', que incorpora una nova escenografia amb un element central en forma de balcó.

Poc abans de les dues de la matinada, el públic ha pogut gaudir de Mushka (Irma Farelo), que ha aconseguit afirmar-se com una de les veus puntals de la nova música urbana catalana. A l'Ítaca ha repassat els temes del seu segon disc, 'Sexy sensible', amb altres hits del seu repertori. És la primera vegada que compartia escenari amb The Tyets i Julieta, que s'han anat colant com a sorpresa els uns als shows dels altres. "És molt guai coincidir amb l'Irma i la Julieta", han dit els mataronins i la Julieta hi ha coincidit: "em fa moltíssima il·lusió, sempre és un plaer compartir escenari amb ells".

El cartell l'han completat Classe B, l'aposta pel talent emergent de l'Ítaca. Aquest grup de Torroella de Montgrí, que acaba de presentar el senzill 'Pirata', ha donat el tret de sortida a la nit a les nou del vespre i DJ Trapella l'ha tancat a partir de les tres de la matinada, amb una sessió en connexió amb la pista de ball.

Entrades exhaurides

El Festival Ítaca, que ha exhaurit totes les entrades tant del cap de setmana de Sant Joan (amb 5.000 entrades venudes la nit de dissabte i 5.000 entrades més la nit de diumenge) com de concerts com el de Maria Jaume a Gualta o el de Sílvia Pérez Cruz a Calella de Palafrugell, continua afermant la seva aposta per la diversificació d'estils. "Hem de buscar la nostra idiosincràsia i el tret diferencial del festival perquè la competència és ferotge", ha dit el director de l'Ítaca, Fran Arnau, que assegura que han intentat "ser una mica originals i anar a buscar grups -com Ardé Bogotá- que no sempre venen aquí per aconseguir aquesta exclusivitat, que permet arrossegar més gent i que funciona".

En aquest sentit, la nit de dissabte a l'Estartit es va apostar per la música indie amb una vetllada que va obrir La Ludwig Band, amb el seu nou disc: 'Gràcies per venir'. Seguidament, va arribar el torn de Marlena, el duet revelació procedent de Madrid que continua emergint com una de les propostes amb més projecció del panorama actual. Poc abans de la mitjanit va sortir a l'escenari el cap de cartell de la vetllada: Arde Bogotá. La banda de Cartagena aterrava al Baix Empordà amb l'únic concert d'aquest estiu a Catalunya, que va demostrar el furor que desprèn la proposta. Producció acurada, intensitats sonores i un reguitzell d'himnes amb només dos únics àlbums: 'La noche' i 'Cowboys de l'A3'.

Les millors imatges del Festival Ítaca / Ariadna Reche / ACN / ACN

Després va ser el torn de Cala Vento, que tornava a casa. El duet empordanès va desgranar el seu nou disc 'Casa Linda', publicat quatre anys després de 'Balanceo', l'àlbum que els va consolidar com una de les bandes de rock alternatiu més respectades del panorama estatal. Per última, la punxadiscos figuerenca Ryna DJ va ser l'encarregada de tancar la nit amb una de les seves eclèctiques i ballables sessions.

La nit de dissabte també va incloure, com ja és habitual, l'estrena d'un espectacle tridimensional amb 200 drons a càrrec de Flock Drone Art. 'Geometrics x200' proposava un recorregut aeri pel món de la geometria, des de l'element més simple a les formes més complexes, amb figures de més de 100 metres d'alçada que es podien veure a quilòmetres de distància i van aplegar un gran nombre de visitants a la platja de l'Estartit.

Sílvia Pérez Cruz a la platja de Port Bo

El festival continua fent camí en una edició que haurà ofert un total d'una quinzena d'actuacions a municipis d'arreu de l'Empordà. A les de l'Escala, Gualta, Corçà i l'Estartit, s'hi sumarà la presentació de 'Corsé' de Clara Peya, a la Pera el 29 de juny. La dotzena edició es clourà amb el concert que Sílvia Pérez Cruz oferirà el diumenge 7 de juliol a l'escenari de les Havaneres de Calella de Palafrugell, la platja de Port Bo, i que ja ha exhaurit totes les entrades.

La 12a edició del festival pot presumir d'haver ofert el cartell més femení de la seva història: gairebé dos terços de les propostes programades han estat capitanejades per dones. A més, l'Ítaca ha tornat a apostar per artistes catalans i d'arreu de l'estat, alhora que manté el suport a propostes amb D.O. de comarques gironines. ÍTACA, Cultura i Acció està organitzat per la productora gironina Link Produccions amb la col·laboració de tots els ajuntaments dels municipis per on transcorre.