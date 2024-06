Música, teatre i poesia als Capvespres a la Barca

El centre de busseig Triton Diving de Llafranc oferirà els mesos de juliol i agost propostes teatrals, musicals i literàries a bord de la barca Tritona a l'hora de la posta de sol. Capvespres a la Barca són cinc activitats protagonitzades per artistes com l'actor i dramaturg Jordi Oriol o els músics Rusó Sala i Tom Hagan.

Si els darrers anys el centre de busseig ha ofert tastets literaris de la mà de la llibreria Vitel·la, enguany amplia l'oferta amb música i teatre per a un grup reduït d'espectadors, amb la Costa Brava com a teló de fons. L'activitat, d'una hora i mitja, consta d'un passeig en barca per la costa, es fondeja en un lloc on el mar estigui tranquil i es procedeix a l'actuació acompanyats d'una copa de vi.

El 5 de juliol, Jordi Oriol encetarà la programació amb una adaptació del seu espectacle La caiguda d'Amlet (o la caiguda de l'ac), amb jocs de paraules a partir del Hamlet de William Shakespeare.

Amb la Fundació Antoni Tàpies s'oferirà Per la Pau, un recital de textos de l'artista i del poeta palestí Mahmoud Darwish el 2 d'agost, coincidint amb el centenari del naixement del pintor, aquest any.

Pel que fa a la música, hi ha tres concerts previstos: el de Rusó Sala (19 de juliol), un altre de Tom Hagan (9 d'agost) i un tercer amb un artista secret, el nom del qual no es farà públic fins que la barca hagi salpat l'1 d'agost. Es tracta, expliquen des de l'organització, d'un cantant reconegut amb una relació especial amb el centre de busseig.

Les entrades per a totes les activitats es poden adquirir al web de Triton Diving, i els beneficis recaptats de les entrades del recital Per la Pau, amb la Fundació Antoni Tàpies, i el concert secret, es donaran a una institució palestina.