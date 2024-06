Sílvia Pérez Cruz 'superstar': 40 músics obriran amb ella el Grec

El públic ha pogut disfrutar de diferents versions de Sílvia Pérez Cruz (Palafrugell, 1983) en les seves aparicions al Festival Grec. Aquest any de comiat de Cesc Casadesús com a director de la mostra, la cantant de Palafrugell no hi podia faltar. L’artista empordanesa obre aquest dimecres el festival d’estiu de Barcelona amb Circular, un concert molt especial amb més de 40 persones a l’escenari per celebrar la vida i la música a través de les cançons del seu últim disc, Toda la vida, un día.

La cantant i compositora estarà acompanyada per un gran cor que s’afegirà al seu grup habitual, reforçat amb quatre saxofonistes, dos trombonistes i dues violes de gamba, entre altres. Comptarà amb primeres espases, com ara l’irlandès Damien Rice, Carmen Linares, Salvador Sobral, Rita Payés, Nico Roig, Carme Canela, Judit Neddermann, l’argentí Juan Quintero, Carles Dénia, Josemi Carmona i Celeste Alías. També l’acompanyaran el guitarrista flamenc Pepe Habichuela i la cantant i compositora mexicana Natalia Lafourcade, en una proposta teixida a base de moltes complicitats i de col·laboradors que canviaran segons el dia, tot un repte a nivell de producció. Fins i tot algunes de les persones amb qui va començar a cantar al cor de Palafrugell participaran en aquest espectacle.

El concert obrirà la 48a edició del Grec, una mostra amb un pressupost de 3,5 milions d’euros que fins al 4 d’agost presentarà una àmplia oferta de dansa, música, espectacles íntims, creacions de gran i petit format amb què delectar-se i descobrir interessants propostes de creadors locals i figures internacionals.

"Des d’un mateix lloc"

Pérez Cruz ha reunit artistes "que fan coses molt diferents, però des d’un mateix lloc" en el que serà un directe molt especial de Toda la vida, un día, un disc sobre la vida i la mort publicat l’any passat. És un luxe per a l’artista i per al públic, que ja ha esgotat les localitats. "És molt bonic sentir que t’acompanyen, et donen suport i confien en tu com ha fet el Festival Grec en els últims anys", assegura la cantant.

L’artista catalana és una d’assídua del festival. Fins a vuit vegades ha presentat espectacles en la mostra, des de l’any 2008, on ha actuat entre d’altres amb Las Migas, el seu primer grup, i amb Toquinho, un referent de la música brasilera. El festival li ha permès explorar diferents facetes i aventures, una cosa que ella agraeix. "L’art és un recorregut llarg i sentir-te acompanyada ho fa més fàcil", admet.

Tot i que ja va presentar el disc al Tívoli el 2023, els tres concerts de la setmana a Montjuïc seran molt diferents. "Vinc a oferir el meu cor. Vull portar a la màxima potència el meu últim disc, una cosa impossible perquè està gravat a Barcelona, Madrid, Jerez, Buenos Aires, Veracruz i l’Havana". El concert reflectirà la seva evolució com artista i els llaços teixits en la seva carrera amb músics i gent d’altres disciplines, com la dansa. Llàstima que la bailaora Rocío Molina, amb qui va crear Grito pelao, no hi pugui ser.

En l’espectacle participen, no obstant, altres ballarins que sintonitzen amb ella, com Andrés Corchero, de contemporani, i Karen Lugo, de flamenc. "M’ha agradat aprendre de totes les disciplines artístiques per veure què tenim en comú i què ens separa. També per refrescar-me quan he tingut moments de saturació", admet la cantant, que ha treballat també en teatre i cine. Pérez Cruz es troba en un moment de plenitud. "Aquest any sento com un renaixement, com si comencés una nova primavera", afirma.

Toda la vida, un día parla de bellesa en totes les etapes de la vida i al Grec comptarà amb gent de diferents generacions, dels 20 als 80 anys. "A través de cançons vas aprenent i creixent, el teu mapa emocional s’amplia. El Grec és un lloc magnífic per parlar d’aquest temps infinit. Potenciaré aquest cercle de l’escenari que connecta amb aquell temps circular infinit", explica. Aquesta ambiciosa proposta deixarà patent la creativitat de Barcelona, "una ciutat molt rica culturalment i un pont de connexió amb molts territoris".

Altres concerts

Més enllà de les tres nits al Teatre Grec, del 26 al 28 de juny, la cantant ha dissenyat una sèrie de concerts a Barcelona perquè el públic disfruti d’artistes que admira. La Paloma acollirà l’1 de juliol una mostra de cantautors que inclou Ferran Savall, Lucía Fumero, Ana Rossi, Rita Payés i Nico Roig, entre d’altres.

I el dia 3, també a La Paloma, proposa una selecció de veus flamenques amb Anna Colom, Carles Dènia, Laura Marchal i Pere Martínez. El Jamboree acollirà el 4 de juliol una vetllada dedicada a nous llenguatges, amb Bru Ferri, Marta Garrett i Juan Pastor. La mateixa sala oferirà l’endemà un focus de noves veus amb Leyre Estruch, Julia Rodríguez i Carmen Aciar i acomiadarà aquest cicle dedicat a l’univers de Pérez Cruz el dia 6, amb dues veus ben reconegudes: Carme Canela, la primera mestra de jazz que va tenir, i Celeste Alías, una altra destacada cantant.