Banyoles organitzarà 'La Friki', una fira dedicada al manga i el còmic

Banyoles organitzarà una fira concentrada en el món dels còmics, el manga i la cultura asiàtica. Es tracta de la primera edició de 'La Friki', una fira organitzada per l'entitat banyolina Whoexperience i que compta amb el suport de l'ajuntament. Aquesta fira es farà el cap de setmana del 6 i 7 de juliol al pavelló de la Draga i comptarà amb una cinquantena activitats i un espai d'expositors. Per una banda, els organitzadors preveuen fer tallers, concurs de Cosplay (disfresses de personatges de manga), sessions de cinema a la fresca i tornejos de videojocs. Per altra banda, l'espai expositiu comptarà amb una quarantena d'estanfs entre botigues i productes artesans. També hi haurà furgonetes gastronòmiques.

'La Friki' començarà el dissabte 6 de juliol a dos quarts de dotze del migdia al pavelló de la Draga. A partir d'aquí i fins les vuit del vespre, els visitants podran visitar la quarantena de botigues que tindran parada a la fira centrada en el món del còmic i el manga. L'organitzador de la fira i president de l'entitat Whoxperience, Pau Fernández, ha assegurat que han intentat "prioritzar l'espai per a negocis locals de Banyoles".

El president de Whoxperience, ha destacat que 'La Friki' arriba després que hagin vist com es fan fires similars en altres municipis de Catalunya. A partir d'aquí van detectar que "a Banyoles també hi havia l'interès" de fer un esdeveniment similar. Per part de la regidora de Joventut de Banyoles, Ariadna Llop, ha destacat que el consistori vol "incentivar activitats d'aquest tipus per al jovent".

A partir de les dues del migdia hi haurà una xerrada sobre el manga 'No tinc nom' a càrrec del mateix Pau Fernández, del qual n'és guionista. Es tracta d'una ficció que ha impulsat la Generalitat de Catalunya per impulsar l'esport femení. Després a dos quarts d'onze de la nit es farà una sessió de cinema a la fresca, al costat del pavelló de la Draga, on s'hi projectarà 'El viatge de Chihiro'.

El diumenge es farà el concurs de Cosplay, la tendència japonesa basada en difressar-se en personatges de manga o videojocs. Aquesta competició comptarà amb un jurat integrat per professionals del sector com ara 'Blueunicorn', 'Chaomaker' o 'Maroncita Cosplay'.

També es faran concursos de videojocs de títols tan actuals com ara 'Kimetsu no Yaiba' i d'altres de més llegendaris com el Tetris o el Pacman. En el pavelló de la Draga hi haurà un espai dedicat a furgonetes gastronòmiques que prepararan aliments asiàtics relacionats amb el món del manga i l'anime. Les entrades per 'La Friki' es poden comprar a través del web de la fira i tindran un preu de 7 euros per dia o un abonament de 12 per les dues jornades. Els menors de 8 anys podran entrar gratuïtament.