De debutar amb un musical en plena pandèmia a estrenar-lo a l’Argentina

El primer musical del gironí Pau Barbarà ha arribat a l’Argentina després de dues versions a Barcelona i Madrid. Barbarà és autor del text i la música de Barcelona 24H, una comèdia musical estrenada en plena pandèmia que va aconseguir fer dues temporades a la capital catalana, i una més a Madrid, amb èxit de públic i crítica. Nominat a quatre premis Butaca, entre els quals el de millor espectacle musical, el muntatge narra la vida de quatre joves connectats per una ciutat. El nexe d’unió és un supermercat obert les 24 hores, una excusa per reivindicar les histories petites i quotidianes.

Format en International Business a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, el gironí ha compaginat durant anys la feina en el món empresarial amb l’autoria teatral i les col·laboracions en mitjans de comunicació.

De la mà de Marc Flynn (Anastasia), que es va encarregar de la direcció, i Dídac Flores (El rey León; Grease, el musical), responsable de la direcció musical i els arranjaments, el 2020 va estrenar Barcelona 24H, la seva opera prima, coincidint amb la reobertura dels teatres després del confinament.

La producció va sumar vuit mesos en cartell amb dues temporades als teatres Gaudí i Aquitània de Barcelona, i va tenir també una versió en castellà a Madrid, Madrid 24H, amb el mateix equip artístic i un repartiment diferent, ja que el seu pas per la cartellera de les dues ciutats va arribar a ser simultani. L’argument estava amotllat a la realitat madrilenya, perquè l’escenari té un pes molt important en la trama.

Va ser ara fa dos anys que el productor Santiago Palumbo va veure el muntatge al Teatro Lara de Madrid i es va interessar per adquirir-ne els drets i adaptar-lo a la quotidianitat argentina, on es va estrenar a principis del mes de juny com a Open 24H. Fins a mitjans de juliol es pot veure al Teatro Picadilly amb una producció íntegrament argentina, tot i que Barbarà i el seu equip han col·laborat amb els seus homòlegs llatinoamericans.

Un moment de l'obra / Helena Palau

Altres ofertes

Barbarà, que en aquests quatre anys també ha rebut ofertes per adaptar la peça a altres ciutats de l’Estat i a Polònia, celebra que l’obra hagi pogut creuar l’Atlàntic. «El mercat llatinoamericà està molt interconnectat, Buenos Aires és una molt bona porta d’entrada al continent», assenyala.

Actualment ha deixat la feina al món de l’empresa per dedicar-se a temps complet a les arts escèniques. Treballa en el seu segon musical, «molt diferent en temàtica i format a Barcelona 24H», avança l’autor, ja que vol parlar sobre la guerra civil a través de la música urbana.

Mentrestant, també està en converses per reprogramar la producció catalana a la ciutat comtal. Tot i que va tenir una oferta per reposar-la en la versió en castellà, té clar l’aposta pel català. «Mentre sigui a Catalunya, el musical s’ha de veure en la llengua original», subratlla.