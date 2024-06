Jordi Calvet s'estrena en el món dramatúrgic amb una comèdia ambientada a la Barcelona preolímpica

L'autor i cineasta blanenc Jordi Calvet s'estrena en el món de la dramatúrgia amb el muntatge 'M'entens o t'ho explico', una comèdia ambientada a la Barcelona preolímpica. La història arrenca a la primavera del 1992 quan el protagonista està arruïnat perquè la taverna gallega no funciona. A més, la seva dona l'abandona per anar amb un cubà, una ferida que encara li cou més per la seva xenofòbia. En aquest punt hi entren els seus amics, qui convencen el protagonista de transformar el local en un d'ambient i haurà de combatre l'homofòbia que té envers el col·lectiu per tal de guanyar-se la vida. El repartiment està format per Octavi Pujades, David Olivares, Miquel Sitjar i Anna Senan i s'estrenarà a la tardor a Barcelona.

Després d'estrenar-se ara fa un any en el món cinematogràfic, el gironí Jordi Calvet prova ara el món de la dramatúrgia amb el muntatge 'M'entens o t'ho explico', que s'estrenarà a partir del setembre al Teatre Aquitània de Barcelona. El muntatge arrenca quan el protagonista, en Pol, intenta suïcidar-se per diversos motius. El principal és que té una taverna gallega a l'eixample que no funciona i els deutes l'ofeguen. El segon dels motius és que la seva dona l'ha deixat per un cubà.

I en aquest ambient d'una Barcelona preolímpica, els seus amics Jordi i Carles es troben amb en Pol quan estava a punt de treure's la vida i el convencen perquè no ho faci. A partir d'aquí, els dos amics decideixen donar-li un cop de mà per salvar el negoci. Per això accedeixen a muntar una societat tots junts i reenfocar el local amb un nou ús. El motiu és que no veuen futur a una taverna gallega regentada per un home de Matadepera.

Cant a la llibertat sexual

Per això se'ls acut convertir la taverna en un pub d'ambient gai. Aquest canvi, a priori, no convenç al propietari ja que és homòfob i té un alt nivell de prejudicis en aquesta comunitat. Finalment, descobreixen que un d'ells és gai i amb ell destrueixen alguns dels tabús sobre l'homosexualitat que hi ha encara vigents avui en dia.

El repartiment de l'obra 'M'entens o t'ho explico' en una imatge promocional / Cedida

De fet, Jordi Calvet destaca que malgrat que la homofòbia persisteixi, la situació s'ha radicalitzat des del 1992. El dramaturg remarca que si bé ara fa 30 anys hi havia molt poca acceptació social dels homosexuals i es feia molta broma i ridiculització, a dia d'avui hi ha "components d'odi molt perillosos" que poden derivar a unes agressions homòfobes. "Gairebé hem anat a pitjor", lamenta Calvet. Amb el muntatge 'M'entens o t'ho explico', Jordi Calvet vol fer "un cant a la llibertat" sota un conjunt de situacions còmiques i partint de la base de l'humor saludable.

"Primeres espases" en el repartiment

Per l'estrena de Calvet en el món del teatre, el text comptarà amb la direcció de Miquel Murga i l'autor de la comèdia remarca que el repartiment estarà format per "primeres espases" del món escènic. A 'M'entens o t'ho explico' hi haurà Octavi Pujades, qui ha participat en altres projectes de Calvet i compta amb una carrera "de molts anys" en el món dramatúrgic i també en l'àmbit de la televisió i el cinema.

A més, el muntatge comptarà amb David Olivares, conegut per la seva participació a 'Polònia' posant-se a la pell de personatges com ara Tomàs Molina. Entre els protagonistes de l'obra hi ha Miquel Sitjar, qui va arrencar la carrera a la telenovel·la 'Nissaga de Poder' i a partir d'aquí ha participat en altres sèries i també obres teatrals com ara 'Pel davant i pel darrera'. Tanca el repartiment l'actiu Anna Sanant, qui Jordi Calvet veu com "un diamant en brut" que comença a polir-se a 'M'entens o t'ho explico'.

Estrena al setembre

La producció escènica s'estrenarà el 20 de setembre al teatre Aquitània de Barcelona on farà temporada llarga. Abans, però, el muntatge farà dues preestrenes. La primera d'elles serà el 5 i 6 de juliol a Terrassa. El 20 de juliol la producció passarà per Blanes, al Teatre Municipal, a les portes de la festa major del municipi. Les entrades per veure l'obra en les seves preestrenes i també a Barcelona ja estan a la venda.