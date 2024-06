La Córcoles s’estrena a l’escenari dels grans circs

«Treballar sobre un cable són línies i un abisme, una línia cap a la llum buscant un objectiu, i això no és gaire diferent del que veuen els alpinistes o grans corredors de muntanya que es mouen amb el buit a banda i banda», assegura Mariona Moya, La Córcoles. La gironina, una de les millors funambulistes actuals, ha escollit la plaça de les Botxes, el lloc on històricament s’havien instal·lat els grans circs a Girona, per a l’estrena del seu nou espectacle. Serà aquest dijous dins la programació de l’EscèNit on mostrarà per primer cop Carena, una peça de circ que juga amb la idea del repte, de desafiar les pors i de buscar forces per encarar-les.

El lloc escollit per a l’estrena no és casualitat. Per l’artista és un espai especial de la Devesa -«desprèn una força gairebé tel·lúrica», assegura- i la plaça on va volar una de les llegendes del circ a l’Estat, Pinito de Oro, una mítica trapezista espanyola que va voltar arreu del món.

En aquest escenari, La Córcoles mostrarà el fruit de nou anys d’investigació en funambulisme, la disciplina que va descobrir el 2015 després d’anys treballant amb cable a baixa altura, i d’una residència a El Canal, el Centre d’Arts Escèniques de Salt, de la qual n’han sortit dues peces en paral·lel: H, una proposta lleugera i oberta a tots els públics i Carena, «una peça que seria teatral si no fos que, per les dimensions, no cap en un teatre».

Sobre una estructura a cinc metres d’alçada, la funambulista encara una peça «molt autobiogràfica i amb més capes de lectura», exigent perquè requereix concentració i silenci, acompanyada per la música de César Martínez Zinkman i Albert Donarza.

Deambulant sobre un cable a quatre metres amb l’únic ajut del balancí, la barra que acompanya els funambulistes, l’artista presentarà una proposta que beu del concepte de repte i l’ascensió a una muntanya.

«El cim és un repte, i quan en tens un, reconeixes la por i has de buscar com abraçar-la, enfrontar-t’hi o deixar-la anar i això també té a veure amb la fe en un sentit ampli, de tenir una cosa on aferrar-te», explica sobre el rerefons de l’espectacle.

Un cop presentat a Girona, Carena es veurà també al Grec i al festival Dos Canais d’Aveiro, a Portugal, a més de l’Esbaiola’t i Fira Tàrrega, que és coproductora de l’espectacle juntament amb la companyia i amb El Canal.

