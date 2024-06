Notes al parc de Girona potencia els artistes vinculats al centre de creació musical de La Marfà

La 8a edició de Notes al parc de Girona vol potenciar els artistes que estan vinculats a projectes del centre de creació musical de La Marfà i per això la majoria d'artistes programats estan relacionats amb aquest espai. El cicle de concerts es farà entre el 10 de juliol i el 24 d'agost i comptarà amb Las Karamba, Nel·lo & Corcoran, Girona Jazz Project Big Band, Marta Garret, Infermi d'Amore, Guillem Gironès i Xialou Zang, entre d'altres. Aquesta iniciativa organitzada per l'Ajuntament de Girona, l'auditori i La Marfà estendrà una vegada més la programació musical de l'estiu als barris de la ciutat amb concerts a l'aire lliure. Els concerts combinaran un any més estils clàssics i contemporanis.

L'Ajuntament de Girona manté la programació musical a l'exterior aquest estiu amb la 8a edició de Notes al parc. Aquest any arrencarà el 10 de juliol amb Las Karamba al parc de Núria Terés. Es tracta d'una formació de sis dones procedents de Veneçuela, Cuba, Catalunya i Argentina. Aprofitaran l'actuació a Girona per presenta el seu nou disc 'Te lo digo cantando'. Tres dies més tard serà el torn del projecte de Nel·lo & Corcoran a la plaça de l'Om. Junts presentaran el resultat de la residència que el saxofonista Dani Nel·lo i el guitarrista londinenc Chris Corcoran han fet a la Marfà.

El duet L'Arannà actuarà el 27 de juliol a la terrassa de l'auditori de Girona on presentaran el primer àlbum 'La Salamandra'. En aquest projecte mostren una selecció de temes que giren al voltant d'una selecció de contes de Mercè Rodoreda amb ritmes electrònics. El jazz també tindrà el seu espai a Notes al parc de la mà de la Girona Jazz Project Big Band i que comptarà amb la participació de Marta Garret. Serà el 31 de juliol als jardins de les Pedreres i retran homenatge a totes les veus femenines que han marcat aquest gènere.

El 7 d'agost a la plaça de les Botxes del parc de la Devesa Marta Rius presenta la seva proposta de música d'autor amb sonoritats del pop, el folk i la música indie. En el mateix espai, el 10 d'agost hi actuarà Socunbohemio, guanyador del Premi Cerverí 2023 a la millor lletra en català. En aquest cas, actuarà a Girona per presentar el seu nou EP, 'Cotxe, casa, gos, tu i jo'.

Pel que fa a la música clàssica, la programació inclou, en primer lloc, l’actuació d’Infermi d’Amore (17 de juliol, plaça de les Botxes), una formació encapçalada pel violinista ucraïnès Vadym Makarenko que arriba al cicle amb Vivaldi alla Prima, un programa que mostra la faceta menys coneguda i interpretada del cèlebre mestre venecià. El projecte InTactvs (14 d’agost, plaça de les Botxes) presenta Amor mi fa cantar, un espectacle que explora les diferents manifestacions de l’amor, sagrat i profà, en la música italiana del segle XIV.

Una de les actuacions més especials serà la del músic Guillem Gironès, jove prodigi del violoncel de la Catalunya Nord format al Conservatori de Girona, i el violoncel·lista Amat Santacana (21 d’agost, plaça de les Botxes), que oferiran el concert Viatge musical a l’Europa del s. XVII, amb els duos més bonics per a violoncels. Després de l’èxit de l’any passat, la Jove Orquestra de les Comarques Gironines (19 de juliol, Auditori de Girona) tornarà a oferir un assaig obert adreçat al públic en general i amb assistència de grups provinents de l’oferta municipal de casals d’estiu de Girona, en què mostrarà un repertori que va des del doble concert de J. Brahms, passant per un interludi a mode d’enllaç encarregat al compositor Jordi Cornudella, fins a la consagració de la primavera de Stravinski.

D’altra banda, Bärhof Ensemble (24 de juliol, parc del Migdia) arriba a “Notes al parc” amb el programa Magrané i Brahms: redescobrint la serenata per a nonet, que sorgeix amb la voluntat d’entrecreuar llenguatges amb una mateixa tradició cambrística. Amb la col·laboració de la Fundació Lluís Coromina de Banyoles, el darrer concert del cicle serà el del jove pianista xinès Xiaolu Zang (24 d’agost, plaça de les Botxes), guanyador del 69è Concurs Internacional de Música Maria Canals 2024 i de diversos concursos internacionals, com el Premi ZF Music i el Concurs Internacional de Piano de Verona.