El Palau Solterra de Torroella s'endinsa en la mirada de Leopold Samsó exposant un centenar de fotografies del seu arxiu

El Palau Solterra s'endinsa en la mirada del fotògraf Leopold Samsó a través d'un centenar d'instantànies del seu arxiu. La mostra 'Tan lluny, tan a prop' recull retrats que Samsó va fer durant els anys 80 d'artistes i personalitats del món de l'art i la cultura com Salvador Dalí, Jaume Plensa, Pau Riba o Ocaña; però també imatges de la Barcelona "canalla" ressorgida del franquisme, dels seus viatges pel món i de paisatges. L'exposició es planteja com un recorregut antològic per l'arxiu de l'artista i retrat l'eclosió de tota una generació després de la dictadura. "En el seu conjunt podem veure com la seva fotografia vol expressar els valors humans i la importància que té la natura", assegura la comissària de l'exposició, Pilar Parcerisas.

Seguint l'estela familiar, Leopold Samsó va decidir dedicar-se a la fotografia. Amb només 18 anys va entrar a l'estudi del fotògraf Enric Gras, amb qui va treballar durant cinc anys i va aprendre a treballar amb càmeres de gran format.

Amb prou feines acabava de complir la majoria d'edat, però va poder retratar algunes de les figures més destacades de l'àmbit cultural i artístic. "La sèrie de retrats la vaig fer als anys 80, ara amb Internet tot ha canviat molt. Aconseguir parlar amb els personatges costa molt", assegura Samsó.

Unes instantànies que ha retratar a la Barcelona que "ressorgia" del franquisme i just en el moment en què els artistes d'alguna manera ocupaven espais de l'eixample per ubicar-hi els seus estudis o tallers. "Per això són tant especials: perquè situen el personatge en el seu context, en la seva arquitectura, en el seu pis, al seu taller... És tot un moment històric que va saber reflectir", remarca Parcerisas.

D'entre aquestes fotografies, es pot veure Ocaña al pis modernista, Pau Riba amb la seva família a la banyera, Jaume Plensa, Miquel Barceló quan pintava la cúpula del Mercat de les Flors o Cesc Gelabert assajant a la seva fàbrica; totes elles precedides d'un retrat de Salvador Dalí del 1966 a Barcelona, una de les seves primeres incursions en el retrat.

També va retratar la Barcelona "canalla" i els seus viatges per Espanya i Portugal. D'entre les fotografies que formen part d'aquest àmbit s'hi pot veure un exlegionari a Còrdova en posició militar exhibint medalles i condecoracions; un conjunt de retrats de pagesos a Portugal, gitanos i guàrdia civil a Salamanca.

Retratant altres cultures

La mostra també recull fotografies dels viatges pel Marroc, Haití o l'Equador captant el factor humà en altres cultures i mostrant, per exemple, rituals d'aquests països.

Per últim, l'exposició compta amb un espai amb els paisatges com a protagonistes absoluts. Unes instantànies que va captar a Andalusia, Portugal o Islàndia on les imatges parlen "de la bellesa" concentrada en la "densitat de l'ombra".