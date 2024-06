Totes les cares d’Aurora Bertrana, en una exposició a Barcelona

Una exposició a Barcelona s’afegeix a les commemoracions del mig segle de la mort d’Aurora Bertrana. Aurora Bertrana, polièdrica, que es pot visitar al Palau Robert fins al 29 de setembre, ofereix una visió àmplia de la gironina, pensada per descobrir el personatge a qui no el conegui, però també amb «rareses» perquè els qui ja saben qui és puguin copsar la seva complexitat, explica la comissària de la mostra i especialista en Bertrana, Adriana Bàrcia.

Bàrcia, que treballa en l’estudi i la divulgació de l’obra d’Aurora Bertrana des de 1997, assenyala que en aquests anys s’ha adonat que «cadascú hi arriba per una porta diferent», perquè és una figura amb múltiples cares, una imatge «polièdrica» que ha volgut traslladar a l’exposició.

L’exploradora de la Polinèsia, la dona moderna i cosmopolita, la intel·lectual compromesa i també l’exiliada a Suïssa són algunes de les facetes de Bertrana que apareixen a la mostra del Palau Robert, que vol donar una visió general de l’autora tant des del punt de vista personal com literari per demostrar que «és una escriptora del segle XX connectada de ple amb el segle XXI».

En aquest recorregut que defuig l’ordre cronològic, l’exhibició inclou documents com ara primeres edicions dels seus llibres provinents de la Biblioteca de Catalunya i del Fons Bertrana de la Universitat de Girona, alguns no gaire coneguts. També s’hi mostren reproduccions de correspondència amb grans figures com Caterina Albert, Carles Rahola, Pompeu Fabra i Pau Casals i de manuscrits dels llibres inèdits que s’han editat en els darrers d’anys, com ara Cendres o Nàufrags, amb edició a cura de la mateixa Bàrcia.

Aurora Bertrana, polièdrica es completa amb tres àudios amb intervencions seves en diferents moments de la seva vida i QRs que donen accés a més material per aprofundir-hi més enllà de la visita.