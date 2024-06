El Museu del Cinema de Girona exposa 76 fotografies analògiques del cineasta Christophe Farnarier

El Museu del Cinema de Girona estrena aquest dijous una exposició fotogràfica del director de cinema Christophe Farnarier, d'origen marsellès però resident a Banyoles. Es tracta d'una mostra de 76 fotografies i 80 diapositives fetes amb una càmera analògica i revelades en un laboratori, seguint el procediment que es feia als anys 90. Aquesta és la primera exposició fotogràfica que acull el Museu del Cinema de Girona d'un director de cinema, amb l'objectiu de mostrar la dualitat en la seva mirada per captar escenes en imatges en moviment i estàtiques. Per la seva banda, Farnarier ha destacat "l'ànima" que aporta la fotografia analògica davant de la "buidor" que comportaran les imatges creades amb intel·ligència artificial.

Christophe Farnarier és un director de cinema de Marsella que des de fa molts anys viu a Banyoles. Conegut pels seus llargmetratges en el gènere del documental, ara Farnarier mostra al públic una altra faceta artística al Museu del Cinema de Girona, la de fotògraf. Serà a partir de l'exposició 'Les gens que j'aime' (La gent que estimo) i es tracta d'un seguit de 76 fotografies i 80 diapositives que va fer el cineasta entre els 80 i 90.

La major part de les fotografies són en blanc i negre i per "donar-hi un punt de color" el cineasta ha decidit projectar 80 diapositives de fotografies en color. Farnarier vol buscar aquest punt "emotiu" per recordar les diapositives, un suport que pràcticament ha desaparegut amb la irrupció del món digital.

Les fotografies les va fer Farnarier amb una càmera analògica i sense cap intenció de formar part d'una exposició. Ara, però, ha volgut despullar-se davant del públic i mostrar la seva "vida íntima" amb retrats del seu pare, d'ell mateix o d'altres persones importants. Malgrat tot, Farnarier ha decidit articular aquesta mostra fotogràfica "com si fos una pel·lícula", en què el visitant no podrà llegir cap títol de les fotografies, sinó que senzillament haurà d'anar captant el missatge a través de les mirades de cada instantània.

Mirades humanes

Per això assegura que tot i ser imatges fetes sense la intenció de ser exposades, totes comparteixen una 'alma mater', que és transmetre emocions dels personatges que hi apareixen. "Al darrera de cada mirada hi ha una persona i una ànima", assegura el cineasta. Per això considera que la mostra fotogràfica permet al públic aprendre "mirar als ulls a la gent per salvar el món".

Farnarier creu que malgrat que no hi hagués l'objectiu de fer-ne una exposició al moment de disparar la càmera, ell sempre incorpora "una intenció" al darrera de cada fotografia que li dona un punt de calidesa artística. Aquesta intenció intrínseca que porta el cineasta ara li ha permès teixit l'exposició 'Les gens que j'aime'.

La calidesa de l'art humà

Per altra banda, el fotògraf i director de cinema ha remarcat que les imatges s'han revelat en un laboratori, a partir dels mètodes analògics que es feien servir als 90. A més, "no hi ha retocs digitals" ni tampoc reenquadraments de les imatges. "Són tal com les vaig retratar fa 30 anys", ha insistit Christophe Farnarier.

El director de cinema ha posat de manifest la importància d'aquest procés analògic en un moment en què es comença a introduir la generació d'imatges a partir d'intel·ligència artificial. Farnarier ha assegurat que "en cap cas" aquestes imatges es poden considerar com obres d'art. El principal motiu és que creu que l'art "és imperfecte" perquè la imperfecció forma part de l'espècie humana. "Fins i tot a la capella Sixtina hi ha imperfeccions", ha reafirmat el fotògraf. Per això creu que les imatges generades per IA són "fredes i mortes", mentre que les fetes amb la càmera analògica aporten "calidesa".

La mostra s'inaugura aquest dijous 27 de juny i es podrà veure al Museu del Cinema fins el 3 de novembre. A més, s'ha programat un passi de la trilogia de la terra amb els tres documentals que ha fet sobre la pagesia Farnarier. Es tracta de 'El somni', 'La primavera' i 'L'eternitat' que es podran veure els dimarts d'octubre al cinema Truffaut.