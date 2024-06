'Xacona', de Jordi Masó i 'Materials de construcció' d'Eider Rodriguez, Premi Llibreter 2024

'Xacona' (Males Herbres) de Jordi Masó ha estat la guanyadora del XXV Premi Llibreter 2024 en la categoria de literatura catalana. En altres literatures, la premiada ha estat 'Materials de construcció' (Periscopi) d'Eider Rodriguez, mentre que en literatura infantil i juvenil en català s'ha imposat 'I diumenge, meteorit' d'Albert Pijuan (AnimaLlibres). Pel que fa a literatura infantil i juvenil d'altres literatures, el guardó ha estat per 'Guia màgica d'autodefensa amb galetes' (Indòmita) de T.Kingfisher; i en àlbum il·lustrat per 'Papallona' (Ekaré) de Marc Majewski. Enguany s'ha estrenat la nova categoria d'assaig, pensament i altres narratives, amb premi per 'Bla-bla-bla. El mite del capitalisme ecològic' (Raig Verd) de Miguel Pajares.

La Sala Paral·lel 62 de Barcelona acollirà aquest dijous la gala de lliurament del XXV Premi Literari, amb un pregó a càrrec dels escriptors Muriel Villanueva i Raül Garrigasait i la conducció per part de la periodista Anna Guitart. A banda de lliurar els guardons, també es farà un reconeixement a la trajectòria professional de la llibretera Júlia Secall, de la llibreria Roca, de Valls, pels seus 35 anys d'ofici.

La voluntat del guardó – organitzat pel Gremi de Llibreters de Catalunya – és reivindicar l'ofici de llibreter i promoure la literatura de qualitat. En aquest sentit, el seu director, Eric del Arco, ha recordat que amb les seves votacions, les llibreries de Catalunya volen destacar i reconèixer la significació de determinats títols i, alhora, posar en valor el seu paper com a prescriptors en el món de la literatura. "Després de vint-i-cinc anys podem considerar que és un premi veterà", ha subratllat, "i hem d'agrair que s'hagi creat per poder expressar quin dels milers i milers de llibres que rebem es mereix un recolzament".

Del Arco també ha deixat clar que es tracta d'un guardó "imprescindible", precisament perquè es decideix de forma "neta i honesta" amb "l'esforç i la voluntat" de les diferents llibreries agremiades. En aquesta darrera edició, el premi suma una nova categoria: la d'assaig, pensament i altres literatures, que s'afegeix a les categories de literatura catalana, altres literatures, literatura infantil i juvenil en català, literatura infantil i juvenil d'altres literatures, així com àlbum il·lustrat.

En l'edició d'enguany, pel que fa a la categoria de literatura catalana s'ha imposat 'Xacona', de Jordi Masó (Granollers, 1967), una novel·la editada per Males Herbes. El jurat ha considerat que es tracta d'una proposta "poc habitual" en el panorama català, i que és també una novel·la "intel·ligent i divertida". A més, n'ha destacat el domini de la llengua i un "virtuosisme" que fan que esdevingui un "autèntic festival literari".

Masó s'ha mostrat agraït pel guardó i ha admès que és cert que es tracta d'una novel·la "arriscada" i "experimental". "Quan la vaig escriure no les tenia totes, però m'ho vaig passar bé", ha insistit", "és una proposta que demana d'un lector que sigui còmplice i que vulgui entrar al joc, per això em satisfà que els llibreters hi hagin volgut entrar".

En la categoria d'altres literatures el premi ha estat per 'Materials de construcció', editada per Periscopi en català, i per Random House, de l'escriptora Eider Rodriguez (Rentería, 1977). El jurat n'ha destacat una estructura "rigorosa i treballada" en el que considera un exercici literari "d'extrema bellesa" amb molta "tendresa i sensibilitat".

Rodriguez ha dedicat unes paraules expressament al gremi de llibreters, de qui ha admès que li feia especial il·lusió rebre el reconeixement. "Si avui en dia soc escriptora és perquè soc lectora, i si soc lectora és perquè pel camí m'he anat trobant amb llibreters meravellosos", ha assegurat.

Premis infantils i juvenils i d'àlbum il·lustrat

'I diumenge, meteorit' ha resultat ser l'obra guanyadora de la categoria de literatura infantil i juvenil en català, escrita per Albert Pijuan (Calafell, 1985). Els membres del jurat han afirmat que es tracta d'una historia "trepidant" i "molt divertida" en que l'autor fa ús d'uns diàlegs molt frescos i una llengua molt particular. El llibre ha estat editat per AnimaLlibres.

Pijuan ha donat les gràcies al gremi pel reconeixement, celebrant que amb aquest premi la seva proposta podrà gaudir "d'una segona vida", opinant que els guardons sempre tenen un punt d'atzar, però que quan els reps s'agraeixen. "Ha estat tot una sorpresa", ha conclòs.

En la categoria de literatura infantil i juvenil d'altres literatures, 'Guia màgica d'autodefensa amb galetes' de T. Kingfisher – Ursula Vernon (Carolina del Nord, 1977) - s'ha imposat per davant de la resta d'opcions. Editat per Indòmita en català i Gran Travesía en castellà, narra les aventures de la Mona, una bruixa amb uns poders limitats, que amb l'enginy i l'ajut de bons amics aconsegueix fer grans coses.

Finalment, el Premi Llibrerer d'àlbum il·lustrat ha caigut en mans de 'Papallona' de Marc Majewski (França, 1993), editat en català i castellà per Edicions Ekaré. El jurat n'ha valorat l'exercici "de gran qualitat artística i narrativa" al servei de l'emoció, on text i imatge "es fonen" per donar sentit a una "petita gran obra mestra".

Una nova categoria

Finalment, enguany s'ha incorporat la nova categoria d'assaig, pensament i altres narratives, que ha premiat 'Bla-bla-bla. El mite del capitalisme ecològic' (Raig Verd) de Miguel Pajares (Palència, 1950). Pajares ha explicat que el llibre tracta sobre l'ecologia i el "bla-bla-bla" que Greta Thunberg va dir que eren governs i corporacions per les seves polítiques davant l'emergència climàtica. El llibre, doncs, analitza si exagerava o si realment es tractava de gestos buits per neutralitzar la lluita ciutadana.