Girona celebra el 125è aniversari de Xavier Cugat

Girona ha commemorat aquest divendres el 125è aniversari del músic Xavier Cugat amb una ofrena floral a la rèplica de l'estrella del Passeig de la Fama de Hollywood de la plaça de l'Oli. L'acte, celebrat just davant d'on va néixer el músic, ha comptat amb l'assistència de la darrera secretària de Cugat, Carme Padrosa.

També hi han participat representants institucionals com la tinent d'alcalde de Girona, Gemma Geis, la diputada Marta Madrenas, el regidor Maxi Fuentes i la diputada de la Diputació de Girona, Maite Tixis, a més del director del Festival de Cinema de Girona, que ha reivindicat Cugat com un referent per la ciutat.