José Corbacho i Alfred Garcia actuaran al Village de Sons del Món de Roses

L'humorista José Corbacho i el cantautor Alfred García actuaran al Village del festival Sons del Món de Roses, que se sumaran al concert ja anunciat de Tomeu Penya. Aquest divendres la mostra musical ha presentat el cartell d'actuacions que hi haurà a l'espai gastronòmic, que enguany tindrà una zona de productes de quilòmetre zero i una barra especialitzada en vins de la DO Empordà. A més, aquest espai també comptarà amb l'actuació de quatre artistes empordanesos. Aquests concerts es faran en paral·lel als de Sons del Món a la mateixa Ciutadella de Roses. Per accedir en aquest espai gastronòmic caldrà pagar 7 euros.

El festival Sons del Món reforça el Village que l'any passat va estrenar a la Ciutadella de Roses. Entre l'1 i l'11 d'agost aquest espai on es concentra l'oferta gastronòmica del festival comptarà amb actuacions musicals i un monòleg. En aquest últim cas es tracta de José Corbacho, que actuarà el 7 d'agost.

Pel que fa a actuacions, Tomeu Penya passarà per l'escenari del Village el 2 d'agost. Ho farà la mateixa nit que Juligan DJ, guitarrista de Love of Lesbian, que punxarà una combinació de temes de pop, rock i salsa.

L'endemà, dissabte 3 d'agost, serà el torn d'Alfred Garcia. Després del seu pas per 'Operación Triunfo' i de ser membre del jurat d''Eufòria', Garcia presentarà la seva última cançó, 'Els teus ulls', després de publicar el seu últim disc, '1997'. Després li agafarà el relleu DJ Alegre, que punxarà música electrònica i urbana.

El dissabte 10 d'agost, Ariadna Vieyra actuarà per presentar les seves cançons. Després hi haurà una sessió de música de VeMo DJ's, format pels membres de la banda Manel Arnay Vallvé i Martí Maymó. Els dos músics ompliran el recinte de música electrònica.

El festival també programa altres artistes i DJ locals com ara DelPuerto, Genna i Ona Giner DJ. L'última nit, però, hi haurà una actuació sorpresa.

Enguany el Village també tindrà un espai per degustar productes locals i una barra especialitzada en vins de criança de la DO Empordà. Abans de cada concert de Sons del Món hi haurà tastos professionals de cellers de la denominació d'origen per a una trentena de persones amb entrades de 12 euros que ja es poden comprar en el portal web de la mostra musical. L'horari d'obertura és des de les set de la tarda i les dues de la matinada i per accedir-hi cal pagar una entrada de 7 euros.