Banyoles vibra amb la rumba electrònica d'Albert Pla en la inauguració de l'(A)phònica

La 20a edició de l'(A)phònica de Banyoles ha arrencat amb un dels plats forts del festival. Albert Pla ha portat 'Rumbagenarios' a la capital del Pla de l'Estany, acompanyat de la 'The Surprise band' i un públic fidel a l'artista sabadellenc. La festa de rumba combinada amb electrònica ha fet vibrar els centenars de persones que no s'han volgut perdre la proposta de Pla. Abans, però, Mireia Calafell ha portat la seva poesia acompanyada de Nil Ciuró, en el que ha estat un homenatge al festival de la veu. Calafell ha recitat 'Si una emergència', el darrer dels seus poemaris. La compositora Marina Herlop i el compositor Gorka Urbizu, antic lletrista de Berri Txarrak, han tancat la primera jornada de l'(A)phònica.

Banyoles torna a ser la capital de la veu de Catalunya. El festival (A)phònica torna a omplir de propostes la capital del Pla de l'Estany, en una edició "especial" tal i com explica el director artístic, Francesc Viladiu. La veu en totes les seves formes, des de la poesia de Mireia Calafell, que ha ofert en un recital íntim al Teatre Municipal acompanyada d'unes bases electròniques, a la força que ha desprès 'Rumbagenarios' d'Albert Pla i la seva banda 'The surprise band', amb Judit Farrés llançant sons electrònics, Cristina López, Ana Brenes als cors i una espectacular Belén Martín a les coreografies. Tot acompanyat del mestre Diego Cortés a la guitarra. Tons de veu diferents, propostes "transversals" en una (A)phònica que torna a omplir els carrers de Banyoles.

Pla ha arrencat l'espectacle en solitari per interpretar una ovacionada 'Antònia Font', seguida d'una intró on ha presentat tota la banda que ha donat pas a 'Marcelino'. A partir d'allà s'ha posat el públic a la butxaca amb interaccions constants i proposant grans èxits com 'Cabretes', 'Pepe Botika' o 'Joaquín el necio', que ha donat pas als bisos, on abans d'acomiadar-se d'un públic entregat amb 'Bona nit' ha interpretat una versió rumbera de 'Experiencia religiosa' d'Enrique Iglesias.

Un concert a peu dret i que ha animat a ballar ballar als centenars de persones que s'han acostat a veure Albert Pla al Club Nàutic de Banyoles. Un format que el mateix Pla ha reconegut que li agrada però que se li fa estrany. "Havia vingut sol dues vegades a l'(A)phònica i era amb la gent asseguda. Avui els hi deixarem beure cervesa", ha bromejat.

Una (A)phònica especial

Per la seva banda, el director de l'(A)phònica, Francesc Viladiu, ha remarcat que el fet que s'hagi arribat a la 20a edició del festival és "un èxit que demostra que les coses ben fetes funcionen". Viladiu explica l'essència de l'(A)phònica que és un festival "especial que fuig d'aquests altres festivals clons que hi ha la mateixa programació a cadascun d'ells".

Entre el recital de Mireia Calafell i Albert Pla, ha estat el torn de la pianista, cantant i compositora Marina Herlop, que ha portat la suavitat de les seves peces que combinen la clàssica amb propostes més avantguardistes a l'Auditori de l'Atenu de Banyoles.

La primera jornada l'ha tancat un vell rocker. El guitarrista i lletrista de la mítica banda de Navarra Berri Txarrak, Gorka Urbizu, ha portat 'Hasiera Bat', el seu primer àlbum en solitari a la Muralla. Una proposta diferent a la Berri Txarrak, però amb la particular veu del compositor i cantant basc. Tot plegat amb una "bona resposta" del públic que torna a apostar per l'(A)phònica i el fa un "festival de referència" a nivell català.

De fet, ja hi ha sis dels 23 espectacles que no tenen entrades. Les quatre funcions del cor de teatre Operetta ja s'han quedat sense localitats. La companyia juga a casa, però les més de 350 actuacions han servit perquè l'interès es disparés. El compositor senegalès i virtuós de la Kora, Momi Maiga, també ha exhaurit les entrades per diumenge i un dels espectacles més esperats, el del retorn de 'La Iaia' tampoc té localitats disponibles.