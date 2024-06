La figuerenca Angélica Liddell inaugura el 78è Festival d'Avinyó

La figuerenca Angélica Liddell inaugura aquest dissabte a la nit la 78a edició del Festival d'Avinyó amb l'espectacle 'DÄMON', que es basa en el guió que va escriure el director de teatre i cinema suec Ingmar Bergman sobre el seu propi funeral. Liddell estrenarà aquesta nova producció a la plaça del Palau d'Avinyó i convida a l'espectador a convocar els fantasmes més íntims just en el moment de l'últim adeu per acabar portant a la terra el dimoni final: no es tracta de la mort, sinó de la vanitat. Amb aquest espectacle, Liddell dona continuïtat a la trilogia funerària que va arrencar amb 'Vudú', on l'artista recreava el seu propi enterrament en un espectacle de sis hores.

Angélica Liddell segueix explorant el terreny funerari des del Festival d'Avinyó. Ho farà aquest dissabte estrenant 'DÄMON', on recrearà l'enterrament del suec Ingmar Bergman, mort el 2007. Per fer-ho, la figuerenca es basa en el guió que va escriure el mateix director de cinema pel seu propi funeral. Un text sense discursos però detallant tots els elements que havien d'haver-hi en el seu últim comiat.

'DÄMON', que vol dir dimoni en suec, arrenca amb un escenari ple de dimonis i amb un Ingmar Bergman esperant la mort. Al llarg de l'espectacle es pot veure com el mateix Bergman segueix el funeral del papa Joan Pau II i també com encarrega una caixa igual que la que utilitza el sant pare. I tot això passa amb el peculiar estil de Liddell, en què porta la provocació als límits en un espectacle que el festival ja avisa que pot ferir sensibilitats `per escenes amb un elevat contingut sexual.

I és que mentre Bergman assisteix al funeral de Joan Pau II o veu la representació d'un fragment de l'obra 'El somni d'Strindberg', el muntatge que més havia representat al llarg de la seva vida, els fantasmes i els pitjors malsons van passant per l'escenari. Tot això acompanyat amb una música tensa, temerosa i que posa els pèls de punta a qualsevol espectador. Una tensió que va en augment fins presentar el dimoni final de Bergman al públic, la vanitat en comptes de la mort.

Actors vinculats a Bergman

Per aquest muntatge, Angélica Liddell ha decidit comptar amb alguns dels actors de Dramaten, del Reial Teatre Dramàtic de Suècia. L'artista ha detallat que és un símbol de la "catedral de Bergman" en una entrevista que ha fet al Festival d'Avinyó. El motiu és que en aquesta companyia hi ha actors que van assistir a l'enterrament de Bergman el 2007 o fins i tot un va posar la veu en off del funeral. També hi ha l'aparició breu d'una de les dissenyadores de vestuari que habitualment treballaven en els muntatges de Bergman.

Liddell concep aquest espectacle no com un homenatge al director suec, sinó més aviat com un reconeixement dels fantasmes que tenen els artistes. L'artista afirma tenir por de fer-se gran i de fet, reconeix que quan veu gent jove sent llàstima pel que s'acabaran convertint amb els anys. Però al mateix temps recorda l'amor que sentia per Ingmar Bergman, un amor tan intens que fins i tot va plorar quan va saber que s'havia mort.

Amb 'DÄMON', Angélica Liddell completa la meitat de la trilogia dedicada a la mort. El primer dels espectacles va ser 'Vudú', que va estrenar a Temporada Alta la tardor de l'any passat. En aquella ocasió era una producció d'unes sis hores on recreava el seu funeral. Pel festival d'Avinyó, Liddell ha decidit fer una producció de dues hores que s'estrenarà aquest dissabte a les deu de la nit. 'DÄMON' servirà d'obertura de la 78a edició del Festival d'Avinyó i es podrà veure a la plaça del Palau en cinc ocasions més, a part de la funció d'aquest dissabte a la nit. Liddell ja és habitual a la mostra d'Avinyó, una cita referent a les arts escèniques de tot Europa i que marca les tendències en molts teatres del continent.