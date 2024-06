Verges busca finançament per a la realització d'un vitrall dissenyat fa 100 anys per l'arquitecte Rafael Masó

Verges ha presentat el projecte de realització d'un vitrall dedicat a Sant Pere dissenyat per Rafael Masó fa cent anys. L'arquitecte noucentista va crear el cartó durant les intervencions que va fer a l'església parroquial de la localitat entre el 1924 i el 1925, però la peça mai es va materialitzar. Coincidint amb el centenari de la remodelació, aquesta iniciativa vol col·locar el vitrall a l'església d'aquí a un any. L'historiador i impulsor de la iniciativa, Salvador Vega, explica que van descobrir el cartó "per sorpresa" i, "de seguida, es va començar a moure el projecte". El pressupost per construir el vitrall ronda els 12.000 euros i la intenció és aconseguir-los a través de donacions de particulars.