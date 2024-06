L’Idilic marca l’inici dels grans festivals d’estiu de la Costa Brava

Les ganes d’estiu i de festivals es van fer notar de valent en l’arrencada d’esdeveniments musicals de la Costa Brava, en aquesta ocasió, a Sant Feliu de Guíxols. A diferència de l’any passat, la segona edició de l’Idilic Festival es va avançar un mes i va ser dels més matiners a donar la benvinguda a una temporada intensa d’actuacions, les més esperades de l’any per a bona part dels assistents, que majoritàriament estiuegen a la Costa Brava. I és que en dos dies va reunir més de 15.000 persones, segons l’organització.

El festival va arrencar divendres, amb Ana Mena i Álvaro de Luna com a caps de cartell. El perfil de públic era bastant jove, amb unes ganes intenses de gaudir i donar-ho tot, a més d’immortalitzar cada detall amb les càmeres dels seus mòbils i poder presumir-ne a les xarxes socials.

Ana Mena en un dels concerts de divendres. / Idilic Festival

I és que el context ho posava fàcil. L’actuació explosiva d’Ana Mena va fer vibrar els assistents des del minut 1. L’artista malaguenya va fer parada a Sant Feliu amb la gira del seu segon disc, Bellodrama, que l’ha catapultat a la fama. Amb un espectacle de més o menys una hora hi va haver temps per a tot. Des d’enlluernar amb les seves coreografies impossibles, a emocionar amb algunes balades o inclús impregnar l’ambient de nostàlgia quan va reinterpretar alguns dels èxits dels seus ídols, com són La Oreja de Van Gogh, amb Puedes contar conmigo o Obsesión d’Aventura, que els assistents van cantar a ple pulmó.

Però el segell característic de l’artista, sens dubte, és el seu ritme imparable, amb temacles potents que han sonat incansablement a bona part de les emissores musicals i a esdeveniments massius com els Carnavals, que van convertir el Guíxols Arena amb una autèntica discoteca a l’aire lliure.

Sama Yax, una de les dj que ha passat per l'escenari BRAVVA. / Idilic Festival

Acompanyada per sis ballarins i efectes visuals i sonors que amenitzaven el xou al ritme de Música ligera, A un paso de la luna, Un beso de improviso, Solo, Ya es hora o els seus grans èxits més recents, Las 12 i Madrid City, per tal de convertir l’actuació «en una gran festa», tal com va dir l’artista, que va confessar haver complert un somni, des que va començar a cantar quan només tenia set anys.

Després d’un petit descans, el mateix públic va corejar les balades d’Álvaro de Luna i els seus èxits més moguts.

Però alguns dels plats forts del festival van arribar ahir, amb les actuacions de la intergeneracional La Oreja de Van Gogh, Nil Moliner o Dani Fernández, que ja va actuar en la primera edició; tots tres, juntament amb altres artistes, van emplenar la zona de l’Idilic Stage però també hi havia un altre escenari per als més fans de la música electrònica, el Bravva Stage. En aquesta altra zona també hi havia foodtrucks amb oferta gastronòmica variada, per reprendre forces entre actuació i actuació, que al final sumaven gairebé nou hores en total.

Ambient a la zona de foodtrucks. / Idilic Festival

I sense oblidar els espais reservats per als més influencers, ja que hi havia diversos racons que eren l’escenari idíl·lic per a penjar la millor foto a Instagram o fer la millor coreografia per a Tik Tok i aconseguir un nombre elevat de visualitzacions i likes, en el marc incomparable del primer festival d’estiu.