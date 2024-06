Arriba la rumba catalana a la Costa Brava amb el festival Rumb(A)Palamós

El festival Rumb(A)Palamós encetarà la seva onzena edició el pròxim divendres 5 de juliol amb la banda pròpia del festival, Rumba(ns)Palamós, que se celebrarà a la plaça Catalunya a dos quarts d’onze de la nit.

La programació del festival té previstos quatre concerts els divendres del mes de juliol gratuïts i a l’aire lliure, que tindran lloc a les 22.30 h a diferents espais de Palamós.

El divendres dia 12 de juliol la formació Carmen y María oferiran el seu concert també a la plaça Catalunya. La tercera de les propostes del festival, el divendres 19 de juliol, tindrà lloc al parc del Convent dels Agustins amb el grup Pelat i Pelut. Finalment, tancarà la programació del festival la formació Muchacho & Los Sobrinos, que tindrà lloc el divendres 26 de juliol al passeig del Mar de Palamós, a la zona de la petanca.

A més, hi haurà un cinquè concert el dimecres 24 de juliol, coincidint amb el Dia Internacional de la Rumba. Per segon any consecutiu es proposa l’activitat d’escenari obert a nous creadors i artistes locals. L’activitat serà dirigida pel músic Fonso Castillo i es durà a terme a les 20 h a l’escenari fix del passeig del Mar.