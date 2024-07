Ballarins d'arreu del món posen Girona en Moviment

Alguns dels millors ballarins del país, que treballen en companyies de dansa d’arreu del món, tornen aquest diumenge (19h) al Teatre Municipal de Girona. El vuitè festival benèfic Girona en Moviment (GeM) de la Fundació Oncolliga tancarà la vuitena edició reunint vint-i-sis artistes de prestigioses companyies internacionals en la Gran Gala contra el Càncer.

El festival promet «un repertori de dansa poc habitual als escenaris de casa nostra». Hi haurà coreografies contemporànies de la mà de Nacho Duato, Tamara Dekel London i Noam Segal, i Aszure Bartonl, però també grans clàssics com Carmen o La Bayadère.

A més, la gala tindrà estrenes mundials creades expressament per al GeM. Una d’elles és Perdudes pèrdues, de Marc Balló i Joseph Edy (Teatre Anhaltisches de Dessau), o Heroes i Andata pour deux, d’Antoine Le Moal (Béjart Ballet de Lausana). Cada any més artistes presenten coreografies per al GeM, i «com a organitzadors ens enorgulleix molt», explica el director del festival, David Rodríguez. L’organització destaca la presència de ballets tan rellevants com el Béjart de Lausana, el Malandain de Biarritz o el de Filadèlfia.

Un altre motiu d’orgull són les noves generacions que despunten. El prometedor Joan Sempere, de 17 anys i guanyador del Premi Internacional de Dansa Roseta Mauri de Reus, debutarà l festival. També serà novell Joan Jansana Escobedo, format a Catalunya i ara al Theaterhaus d’Stuttgart. Tenir cares noves «sempre il·lusiona», diu Rodríguez, content que noms com Marc Balló, Anna Serratosa, Pau Pujol, Alba Nadal o el gironí Marc Sayer, ara a la companyia de Rotterdam, tinguin «ganes de repetir».

Així, la gala serà un gran punt final als quatre dies farcits d’activitats que organitzen l’Associació Cultura en Moviment i la Fundació Oncolliga Girona.

Cada entrada, un donatiu

El GeM ha recaptat quasi cent mil euros per als malalts de càncer i les seves famílies en les set edicions que duu. Cada entrada és un donatiu a la Fundació Oncolliga Girona.