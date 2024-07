Un crític teatral denuncia la figuerenca Angélica Liddell per injúries públiques per l'espectacle 'DÄMON' a Avinyó

El crític de teatre francès Stéphane Capron ha denunciat Angélica Liddell per injúries públiques arran d'una escena de la seva última producció 'DÄMON. El funeral de Bergman' al Festival d'Avinyó. El dissabte a la nit, el dia de l'estrena, l'artista hauria dedicat una part de l'espectacle a renegar dels crítics teatrals, una figura que desprestigia la figuerenca tal com feia el suec Ingmar Bergman. En un moment de l'obra, Liddell va referir-se al crític com un "cabró" i un "merda". Arran d'aquests insults, Stéphane Capron ha decidit emprendre mesures legals contra l'artista figuerenca. Des del festival es desmarquen d'aquests comentaris i asseguren que és responsabilitat de l'artista modificar el contingut de l'espectacle.

El Festival d'Avinyó ha començat amb mal peu aquesta 78a edició per la polèmica que involucra l'espectacle inaugural: 'DÄMON. El funeral de Bergman'. Angélica Liddell arribava al Palau dels Papes de la ciutat francesa per garantir una nit especial al públic amb la seva nova producció dedicada al director de teatre i cinema suec Ingmar Bergman.

Al final, però, ha estat especial per la polèmica que s'ha iniciat arran d'una escena d'aquest muntatge. En ella, Liddell insulta el crític teatral francès Stéphane Capron i aquest ha decidit recórrer a la justícia. Així ho anunciava aquest diumenge el diari 'Libération' on Capron també demanava que retirés aquestes injúries en tot el que queda de festival. I és que aquest dilluns Liddell torna a l'escenari i ho farà cada dia d'aquesta setmana fins el divendres.

En una conversa oberta al públic, Liddell s'ha reafirmat en contra dels crítics. En aquesta trobada, l'artista ha assegurat que li encantaria "donar un cop de puny" a algun crític, segons recull EFE. Malgrat tot, la figuerenca afirmava que sempre es fa enrere perquè no vol que la denunciïn per lesions. Ara, haurà d'afrontar una denúncia per injúries. Queda per veure si Liddell mantindrà el pols amb Stéphane Capron aquest dilluns a la nit i repeteix els insults que va dedicar-li el dissabte a la nit, durant l'estrena.

Capron treballa a la ràdio pública France Inter i també es fundador del mitjà especialitzat en arts escèniques 'Sceneweb'.