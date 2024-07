L'(a)phònica de Banyoles clou la 20a edició amb rècord d'ocupació

El festival (a)phònica de Banyoles ha tancat aquest diumenge la 20a edició de la mostra musical amb un 92% de les entrades venudes en els concerts de pagament. Es tracta de l'edició amb més afluència de públic de tota la història. Els organitzadors valoren positivament aquesta edició que s'ha fet entre el 28 i el 30 de juny tan per l'afluència de gent com per la qualitat de les propostes programes. De fet, en tot el cap de setmana s'han ofert una quarantena d'activitats, la major part d'elles obertes a tots els públics. Només hi havia 17 sessions de pagament i en nou d'elles s'han exhaurit les entrades.

El portuguès Salvador Sobral va ser l'encarregat de posar el punt i final a la 20a edició del festival (a)phònica aquest diumenge a la nit. Va ser una actuació gratuïta a l'escenari Juanola de la muralla de Banyoles on l'espai va quedar petit per l'afluència de gent. Sobral va comptar amb la participació d'alumnes i professors del batxillerat artístic de l'institut Brugulat de la capital del Pla de l'Estany. Els organitzadors asseguren que aquesta serà una de les escenes que més recordaran d'aquesta 20a edició de rècord que ha deixat altres moments esperats, com ara el retorn del grup La Iaia als escenaris.

Una edició rodona no només per ser la número 20, sinó també per haver aconseguit un rècord d'assistència en els concerts de pagament. I és que l'ocupació de les activitats amb entrada ha estat del 92% i en nou dels disset espectacles s'han exhaurit les entrades. Es tracta les dues funcions de La Gala, les quatre d''Operetta' de Cor de Teatre, La Iaia, El Pony Menut i Momi Maiga.

Al llarg de tot el cap de setmana s'han ofert 39 activitats amb artistes de projecció internacional i d'altres de nacionals. A més, el festival ha acollit tres estrenes, sis presentacions a les comarques gironines, dues coproduccions i una proposta creada especialment pel festival.

Dins de la programació gratuïta de l'(a)phònica d'aquest any destaca Salvador Sobral, el concert de Gorka Urbizu, Hip Horns Bras Collective, Markooz i The Gramophone Allstars Big Band. Per altra banda Les Anxovetes també van omplir l'escenari de la plaça del Teatre amb un repertori d'havaneres per celebrar els seus deu anys de trajectòria.