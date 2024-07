La Biennal Xavier Miserachs recordarà el llegat de Colita

La Biennal de Fotografia Xavier Miserachs homenatjarà Colita set mesos després de la seva mort. El festival fotogràfic de Palafrugell inclourà enguany Colita. Para un roto y para un descosido, la primera exposició de la fotògrafa a Catalunya després de la seva mort al desembre. Es tracta d’una mostra al Museu del Suro en la qual l’autora va participar inicialment -fins i tot amb la tria del títol- i que vol ser un tribut amb una selecció de les seves imatges més icòniques de Barcelona, la Transició o la Nova Cançó i d’altres inèdites.

La tretzena edició de la Biennal Xavier Miserachs, que se celebrarà del 4 d’agost al 13 d’octubre, inclourà onze exposicions, la majoria inèdites i de producció pròpia. A les ja anunciades, com la primera retrospectiva dedicada a Lee Miller, model, fotògrafa surrealista i una de les primeres dones corresponsals de guerra o una de Jacques Léonard centrada en la lectura, se n’hi sumen ara de noves, com La Chanca en color (1962-1965), de Carlos Pérez Siquier, a la Fundació Vila Casas. Pérez Siquier va ser capdavanter en la transformació de la fotografia espanyola dels anys 50 i pioner en la utilització del color, tècnica que va començar a explorar als anys 60 al barri de La Chanca, amb una sèrie de còpies vintage que mostra una altra dimensió d’aquest barri perifèric d’Almeria.

Tres dècades després de l’exposició La meva Mediterrània del fotògraf Toni Catany, la Biennal recupera a la Fundació Josep Pla l’emblemàtica mostra i presenta els treballs originals i la seva diversitat tècnica, ara acompanyats de textos de Josep Pla per mostrar dues visions d’un mateix espai geogràfic i cultural.

Amb la voluntat de descobrir arxius fotogràfics desconeguts de la comarca amb una vàlua innegable per a la recuperació de la memòria col·lectiva, la Biennal Xavier Miserachs presenta aquesta vegada Àlbum d’estiueig (1942-1958), una exposició basada en els àlbums fotogràfics de la família Roig, empresaris tèxtils de Terrassa que els anys 40 estiuejaven a Llafranc i que van captar l’esbarjo estiuenc d’una família benestant de la postguerra, un temps del qual no hi ha gaire material fotogràfic.

La Torre de Guaita de Sant Sebastià, a Llafranc, acull per primera vegada una exposició del festival: l’artista multidisciplinarià Marta Vergonyós Cabratosa exposa Blueism: Blau endins, un projecte iniciat fa quinze anys que aborda la introspecció i la relació amb el paisatge a través de fotografies del mar, disparades des del mateix punt de vista, amb una càmera analògica que havia pertangut a Francesc Català-Roca.

La resta d’exposicions inclouen els projectes d’Anna Lofi sobre la pedra seca, una mostra dels primers projectes sorgits de la nova Escola de Fotografia ERAM de Girona, un mural de 320 retrats de veïns de Palafrugell i una mostra al carrer que descobreix la quotidianitat del comerç i negocis locals, amb una sèrie d’instantànies en blanc i negre del fotògraf David Garcia.

Tot plegat es complementa amb xerrades, projeccions de documentals, presentacions de llibres i visites guiades, tant per al públic general com escolar.