Eva Piquer guanya el premi El Setè Cel de Salt amb la novel·la «Aterratge»

L’escriptora i periodista Eva Piquer ha guanyat el premi El Setè Cel de Salt amb la novel·la Aterratge, editada per Club Editor. Piquer s’ha imposat així a Irene Solà amb Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres i Una història és una pedra llançada al riu de Mònica Batet.

Com a novetat, la divuitena edició del premi literari, dotat amb 3.000 euros, s’entregarà l’11 de juliol a la biblioteca Iu Bohigas, en comptes de la tardor com era habitual, per donar major recorregut a l’obra premiada i a les finalistes.

Aterratge narra la història d’un aterratge literal i d’un aterratge emocional. Estructurada en tres plans narratius, l’obra explora el tema de la supervivència a partir d’una dona que està transitant cap a la llum i d’un pilot d’avió que va patir un accident a Islàndia mig segle enrere

Piquer destaca que li fa «una il·lusió immensa» el premi. «Crec molt en els premis a obra publicada, perquè m’agrada que en la decisió hi participin lectors i biliotecaris, perquè els membres del jurat són persones amb criteri literari i perquè les altres dues finalistes són esplèndides», assegura. «Aterratge és el millor llibre que he sabut escriure fins ara i vull pensar que aquest reconeixement farà que voli més amunt» ha dit.

En aquesta edició, el jurat comptava amb Vicenç Villatoro com a president, mentre que els vocals eren Guillem Terribas, Miquel Berga, Albert Rossich i Margarida Casacuberta, així com l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, i el regidor de Cultura, Toni Vidal, amb veu però sense vot, que actuava com a secretari, i que en són membres nats.

Clubs de lectura de les biblioteques

El premi literari El Setè Cel es va començar a entregar a l’any 2007 i l’impulsen l’àrea de cultura de l’Ajuntament de Salt, en col·laboració amb el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona. El jurat va fer públiques les tres novel·les finalistes al premi del 2024, d’entre les vuit obres més votades per les biblioteques públiques de Catalunya i ha comptat amb la participació proactiva dels clubs de lectura de Salt, i enguany els de Santa Coloma de Farners i Vidreres que han llegit les tres obres i les han comentat.

El premi també inclou a una desena de bibliotecaris de les comarques gironines que, amb el grup de lectura Llibres i Companyia, també participen en la decisió final de l’obra guanyadora del premi.