El FITAG 2024, un refugi climàtic i cultural

Si l'any passat el FITAG (Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona) va bolcar-se als carrers, aquest 2024 es convertirà en tot un refugi climàtic i cultural contra la calor de finals d'estiu. Entre el 27 i el 31 d'agost, vint companyies d'arreu d'Europa i el nord d'Àfrica convertiran la demarcació de Girona en un epicentre teatral sota el lema "Clima FITAG". I per a aquells més primmirats pel fet que sigui amateur, el director artístic del festival, Xavier Valentí, ja s'ha encarregat de recordar que ni de bon tros això vol dir que tingui menys qualitat que el professional. Les vint-i-quatre edicions del FITAG són un bon aval.

I és que el festival ja és tot un referent del sector i enguany acollirà agrupacions internacionals de l'Alguer, altres ciutats d'Itàlia, Ucraïna, Algèria, Polònia i el Marroc, a més de representants de la Península (València, País Basc, Madrid, Castella - la Manxa i Navarra), Catalunya i Girona. El caràcter local és ben present als organitzadors: La meitat dels espectacles seran en català (se'n faran en àrab, berber, castellà o italià) i també hi haurà sobretitulació. Un tret més del teatre amateur, ha dit Valentí en la presentació d'aquest matí, és la seva "preocupació" per temes socials, "i el FITAG ho reflexa" amb obres sobre el drama de la immigració, feminismes o, també, una peça inspirada en els abusos a l'Aula de Teatre de Lleida.

Espais de Girona i tota la província

La idea de ser un refugi climàtic centra aquesta edició del FITAG, en part perquè, com ha fet broma Valentí, "l'any passat vam sortir al carrer i ens vam morir de calor!". D'aquesta manera, desapareixerà l'Envelat que l'any passat va cridar tant l'atenció davant la Casa de Cultura: "El festival canvia cada any i s'adapta, és més endreçat. Preferim condicionar un espai per a tots a què tothom sigui a casa seu amb l'aire condicionat, i oferir la cultura com a refugi és un valor important a potenciar", ha explicat el director artístic.

Alguns dels espais habilitats a la ciutat de Girona seran el refugi antiaeri, la Carbonera, El Foment o, fins i tot, l'aparcament SABA de la plaça de l'Hospital Santa Caterina. "Sí, també es pot fer teatre en un pàrquing!", ha destacat el director artístic del festival, Xavier Valentí. Com ha destacat el vicepresident quart i diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Jordi Camps, la capital és un "pol cultural", però el festival va més enllà i s'estén a tota la demarcació: FITAG Municipis arriba a Caldes de Malavella, Campdevànol, La Cellera, Sant Gregori i Vidreres.

Obres de tota mena

L'espectacle inaugural, això sí, serà a Girona, a tot un Teatre Municipal que acollirà una companyia ucraïnesa de Zaporíjia. És una de les regions més afectades per la invasió russa i per això és especialment "emotiu" per l'organització brindar-los aquesta oportunitat. Es tracta d'una producció de dansa-teatre basada en una novel·la de Nikolai Gogol. El segon tinent d'alcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats, ha celebrat el "compromís" de fer arribar una cultura "rica i plural" a més gent. L'obra inaugural mostra aquesta línia, igual que altres espectacles de la programació.

Exáctamente diversa, de la companyia Ezezagunok, és una comèdia amb vint-i-dos actors i actrius amb diversitat funcional. Gli Altri, de la companyia italiana QU.EM. Quintelemento, parla dels naufragis al Mediterrani i la realitat distorsionada des del videoteatre. La estela de Estela, de Vocingleando, abordarà la salut mental; i Una carretera sense arbres, de la valenciana Lluna Plena Teatre, els abusos de poder. La memòria històrica també tindrà espai amb Avui no dormo als teus braços, un homenatge del jove elenc de Delit Teatre a Anna Maria Martínez Sagi.

Les tres "i" del FITAG, que fa espectacles infantils, itinerants i d'improvisació tampoc mancaran al cartell captivador de la 24a edició del festival. Els últims dies d'agost, ben segur que el FITAG serà un bon refugi climàtic i, sobretot, cultural.