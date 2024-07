Sílvia Pérez Cruz actua als prestigiosos 'Tiny Desk Concerts' de la ràdio pública nord-americana NPR

Sílvia Pérez Cruz ha actuat als prestigiosos 'Tiny Desk Concerts' de la ràdio pública nord-americana NPR, que entre d'altres ha acollit en ocasions anteriors actuacions d'artistes com P. J. Harvey, C. Tangana o el duet barceloní Tarta Relena. Pérez Cruz ha estat acompanyada de la violoncel·lista Marta Roma i del contrabaixista Agapit Llibori. El concert ha durat vint minuts durant els quals l'artista ha presentat quatre cançons del seu últim disc 'Toda la vida un día': 'Salir distinto', 'La flor', 'Man of the trees' i 'Mañana'.