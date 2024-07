El 16è festival Tempo de Girona programa una quarantena de concerts gratuïts

El festival Tempo de Girona arriba a la 16a edició amb l'objectiu de tornar a convertir el Passeig Arqueològic de la ciutat en un "oasi cultural". Al llarg de gairebé un mes, el públic podrà gaudir de 39 concerts gratuïts, vuit vermuts musicals, tres 'Tempo llibres', a més de propostes de 'Wine&Music' i comèdia. Els únics concerts de pagament seran el d'inauguració (a càrrec de Kelly Isaiah, vocalista de la banda Koers, el grup lleidatà de reggae més conegut del territori) i el de tancament, que per ara porta el títol de 'Concert inesperat' i desvetllaran l'artista d'aquí a uns dies. Aquest dimecres han presentat la programació del festival.

El festival Tempo torna amb nombroses propostes musicals, gastronòmiques i culturals gratuïtes del 19 de juliol al 14 d'agost als jardins del Passeig Arqueològic del Barri Vell de Girona, que es converteix en l'epicentre del festival.

Seran 27 dies seguits d'experiències musicals, literàries, artístiques i gastronòmiques que tindran com a tret de sortida un concert d'inauguració de pagament que anirà a càrrec de Kelly Isaiah, vocalista de la banda Koers que oferirà una actuació inèdita amb una selecció de grans hits del soul i estàndards de la música nord americana dels anys 30 i 40 i que serà l'únic concert que farà a les comarques gironines. El festival tancarà les portes el 14 d'agost amb un 'Concert Inesperat': revelaran la identitat de l'artista els pròxims dies.

Tempo es basa en una programació diària farcida de talents de proximitat i diferents estils musicals i propostes gastronòmiques, a l'aire lliure, i en un entorn immillorable que convida els assistents a gaudir d'un oasi dins la ciutat en el que divertir-se i recarregar energies.

Tant el vicepresident quart i diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Jordi Camps, com el director dels serveis territorials del Cultura de la Generalitat, Josep Calatayud, han remarcat a la presentació que cal celebrar que "festivals com el Tempo, un festival inclusiu, accessible, obert a la ciutadania i que potencia aspectes locals i incorpora una nova mirada, tinguin continuïtat i ja vagi per la seva setzena edició" i han afegit que és important que les institucions acompanyin propostes com aquestes perquè "dinamitzen la ciutat i fan créixer culturalment la ciutadania".

Propostes musicals i en viu

Enguany, la programació musical comptarà amb més de 39 propostes musicals per a tots els gustos, des de solistes i cantautors, fins a concerts d'artistes reconeguts o de grups de tribut i donarà cabuda a gèneres tan variats com el blues, el pop, el rock, l'indie, el funk, el rap, l'urban o el reggae.

La programació del Tempo, tal com ha assenyalat el seu director, Albert Candela, té per objectiu "arribar a tots els públics" i apostar amb força "pel talent local". Els assistents podran gaudir gratuïtament dels concerts de grups i solistes com Cece Gianotti, cantant, compositor, productor i multiinstrumentista que ha tocat i gravat per Tina Turner, John Cale, Iggy Pop, Marc Ribot, Rhonda Smith, Terry Lynn Carrington, entre altres; Meli Perea, cantant i compositora colombiana que fusiona el latin rap amb ritmes afrocolombians i música electrònica; Ernest Crusats, ex-lider de La iaia; Betania López cantant xilena considerada una influència en el cercle ska i reggae mundial; Trezor, duet de música electrònica provinents de diferents bandes icòniques de l'escena barcelonina o Rox7, la banda barcelonina tribut a Roxette, entre molts altres.

Els dilluns al Tempo seran dies de propostes especials en format de tats de vins maridats i espectacle poètic musicat, els cap de setmana s'oferiran vermuts musicals a partir de la una de la tarda i també hi haurà lloc per l'humor al Tempo Comedy.

Segons remarquen en un comunicat, el Tempo aposta per la diversitat en la seva programació musical i en aquesta edició es podrà gaudir de les actuacions del raper Daura Mangara, famós pel seu programa divulgatiu de TV3 'El negre de Banyoles' on combina la poesia amb música, entrevistes, humor i ritme o la Daba Makourejah, jove cantant senegalesa, compositora i guitarrista que està de pas per Girona i farà gaudir el públic de la seva música eclèctica cantada en anglès, wòlof i francès.

'Tempo Llibres' és l'espai reservat per comentar les darreres novetats literàries relacionades amb la música. En aquesta edició, aposten per compartir reflexions i opinions amb el músic Manu Guix i la periodista musical Núria Martorell codirectora del cicle 'enCantados' que presentarà 'Quiero ser libre', el llibre on explora la història de la música queer i el seu impacte en la lluita contra la discriminació sexual.

Una edició més, reforçant el compromís amb el territori, el festival Tempo aposta per col·laborar amb l'Associació d'Hostaleria de Girona per connectar el festival amb el teixit gastronòmic de la ciutat i que els assistents puguin explorar sabors, textures i propostes de restauradors locals.

L'horari del Tempo serà de dilluns a dijous de tres de la tarda a onze de la nit, divendres de tres a dos quarts de dues de la matinada, dissabtes d'una a dos quarts de dues de la nit i diumenges d'una de la tarda a onze de la nit.